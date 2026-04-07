La Plata: confirman que jubilado hallado muerto en su casa fue asesinado

Un jubilado fue encontrado muerto en su casa de Villa Elisa, partido de La Plata.

Un jubilado de 80 años que fue hallado muerto en su casa de Villa Elisa , en La Plata , fue asesinado.

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De acuerdo con el sitio La Buena Info , la víctima fue identificada como Néstor Daniel Copoletti , quien vivía solo en una casa ubicada en la calle 423 entre 7 y 8, en el norte del partido de La Plata.

El cuerpo había sido encontrado el lunes dentro de un pequeño galpón de herramientas situado en el patio delantero de la propiedad. Allí yacía tirado en el piso, boca arriba, entre herramientas y una bicicleta. La principal novedad surgió tras las primeras pericias realizadas por los forenses, quienes confirmaron que el hombre presentaba varios golpes en la cabeza. El cuerpo estaba además sobre un charco de sangre, lo que reforzó la hipótesis de un homicidio.

Fuentes de la investigación indicaron que, si bien todavía se aguardaba el resultado preliminar de la autopsia, quedó descartada la posibilidad de una muerte accidental o por causas naturales.

En un primer momento, el caso había sido caratulado como averiguación de causales de muerte porque no había signos de violencia evidentes en la vivienda principal. Sin embargo, con el avance de la pesquisa, los investigadores detectaron faltantes en la propiedad.

Aunque no se encontraron accesos forzados ni ambientes revueltos, las autoridades creen que alguien ingresó a la casa y atacó al jubilado, probablemente en medio de un robo.

Encontrado por una mujer

Siempre según La Buena Info, el hallazgo se produjo luego de que una mujer ingresara a la vivienda con las llaves que tenía en su poder. Esta acudió al domicilio por pedido del hijo de la víctima, preocupado porque su padre no respondía las llamadas. Al llegar encontró a Copoletti sin vida dentro del galpón y dio aviso inmediato a la Policía.

Fuente: Agencia DIB