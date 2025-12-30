"La orden de la luz": detienen a dos empleados de la Legislatura acusados de abusos sexuales en el interior del Palacio

Dos empleados de la legislatura bonaerense fueron detenidos en las últimas horas, acusados de cometer abusos sexuales en el interior del palacio donde funcionan las cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia .

Las detenciones se efectuaron en la noche de ayer, a raíz de denuncias presentadas por dos presentados víctimas y ahora los hechos se investigan bajo la carátula de “abuso sexual con acceso carnal”, reveló el diario platense El Día.

Los detenidos fueron identificados como Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñóz , quienes se desempeñan con planta permanente en el palacio legislativo.

En la investigación, trascendió que parte de los abusos se habrían producido en una de las oficinas del Senado, dentro de una dependencia que responde directamente a la Presidencia del cuerpo, indicó el diario.

La investigación, que lleva adelante la fiscal Betina Lacki, arrancó en 2014. Desde entonces se sumaron testimonios, los dos últimos de este año. Por ese motivo, la Justicia consideró tener material suficiente para avanzar con las detenciones.

El accionar que se investiga contempla el accionar de una supuesta organización denominada “La Orden de la Luz”.

Aparentemente, capturaban personas necesitadas de trabajo dentro de estructuras militantes rentadas, y una vez allí, les exigían “tareas que consistirían en prestaciones sexuales a cambio de seguir manteniendo sus cargos.

Fuente: Agencia DIB.