miércoles 15 de octubre de 2025
15 de octubre de 2025 - 15:56

La muerte de dos mujeres en Bahía Blanca: el sospechoso quedó detenido por doble homicidio simple

La Justicia ordenó convertir en detención la aprehensión de Maximiliano Velázquez, aunque por el momento no consideró agravado (femicidio) el doble crimen.

Por Agencia DIB
Mariana Belén Bustos y su mamá, Adriana Miriam Velázquez, muertas en Bahía Blanca.

Mariana Belén Bustos y su mamá, Adriana Miriam Velázquez, muertas en Bahía Blanca.

La Justicia ordenó esta mañana convertir en detención la aprehensión de Maximiliano Walter Velázquez con relación a la muerte de una mujer y su hija en Bahía Blanca, aunque por el momento no consideró agravado el doble crimen. La medida fue dispuesta por la jueza subrogante Claudia Olivera, quien aceptó el planteo del fiscal acusador, Jorge Viego.

Más noticias
Guillermo Martínez, hijo pródigo de Bahía Blanca se presenta en la Feria del Libro. (Foto La Nueva) video

Feria del Libro de Bahía Blanca: llega un documental sobre el escritor Guillermo Martínez
Las víctimas del incendio en Bahía Blanca.

Un detenido por las muertes dudosas de una mujer y su hija en Bahía Blanca

De acuerdo con el portal de La Nueva, se trata de la causa que hace poco más de una semana tuvo por víctimas a Myriam Velázquez y su hija Mariana Bustos, en una vivienda del barrio Thompson, en Bahía Blanca. La jueza no hizo lugar al pedido del fiscal para que la detención sea por el delito de homicidio agravado, conforme al artículo 80, inciso 11, del Código Penal (femicidio).

Si bien el fiscal aclaró en el planteo que por el momento no podía ser más específico, ya que restan resultados periciales, como la autopsia, Olivera entendió que con la redacción propuesta, por el momento alcanzaría para acusarlo como doble homicidio en concurso real de delitos y en los términos del artículo 79 del Código Penal.

De todas maneras, la jueza dejó en claro que, con el avance de la investigación, podría llegar a coincidir con el fiscal en cuanto a la agravante del femicidio, concluye La Nueva.

Doble crimen en Bahía Blanca

Tal como informó la agencia DIB, el jueves de la semana pasada un hombre fue aprehendido en el marco de la investigación por los las muertes de Myriam Velázquez (52) y su hija, Mariana Bustos (25), cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en su casa, luego de que fuera sofocado un incendio en la madrugada del miércoles.

El sujeto detenido es Maximiliano Velázquez, primo de Miriam. La captura se llevó a cabo en una vivienda de un barrio de las afueras de Bahía Blanca, en la zona del paraje Calderón. En el lugar se secuestró una moto roja, de similares características a la que vecinos vieron irse de la casa incendiada.

Los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en las primeras horas del miércoles de la semana pasada, luego de un incendio que consumió parte de la casa que habitaban. Las autopsias arrojaron resultados inciertos, ya que se encontraban en muy mal estado debido a la acción del fuego. (DIB)

Temas
Ver más

Feria del Libro de Bahía Blanca: llega un documental sobre el escritor Guillermo Martínez

Un detenido por las muertes dudosas de una mujer y su hija en Bahía Blanca

Bahía Blanca: crecen las sospechas de femicidio en las muertes de una madre y su hija

Incendio y muertes dudosas en Bahía Blanca: el estado de los cuerpos condiciona las autopsias

Bahía Blanca: una madre y su hija murieron en un incendio y se sospecha de un doble femicidio

Bahía Blanca: prorrogan prohibición de salida del país a influencer acusada de estafar con entradas de la Selección

La Justicia de Bahía Blanca le impidió a jóvenes acusadas de violentas ir a una fiesta

Se complicó la situación judicial de la influencer que hizo compras con el CUIT de Kicillof y otros gobernadores

Absuelven a Nicolás Pachelo en causa por robos en el country "Los Pingüinos"

Mar del Plata: confirman elevación a juicio de causa contra el exjefe de la Departamental

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La influencer santiagueña Valentina Olguín.

Se complicó la situación judicial de la influencer que hizo compras con el CUIT de Kicillof y otros gobernadores

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El actual presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner quiere cobrar un impuesto del 3,5% a la transferencia de dólares al exterior

Por  Agencia DIB