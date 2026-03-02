martes 03 de marzo de 2026
2 de marzo de 2026 - 20:09

Incendio en una vivienda de Berisso: murió una mujer de 86 años

La víctima era Nelly Irma Noemí Vellot. Los policías ingresaron al inmueble de Berisso y constataron que uno de los ambientes estaba en llamas.

Por Agencia DIB
La vivienda en la que falleció una mujer en Berisso.

La vivienda en la que falleció una mujer en Berisso.

Una mujer de 86 años murió este lunes tras incendiarse su vivienda en la localidad bonaerense de Berisso. El hecho se registró minutos después de las 14 en un domicilio de la calle 166, entre 12 y 13, y generó un amplio despliegue de efectivos policiales y bomberos en la zona.

Más noticias
La motocicleta tendida en la calle, luego del trágico episodio. 

Destino fatal: salió a pescar en moto y murió decapitado por una soga que cortaba el tránsito
Uno de los sepulcros que sufrió la profanación de sus elementos conmemorativos.

Indignación en Banderaló por la profanación de tumbas en el cementerio

Según informó el sitio La Buena Info, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar luego de un llamado que alertaba sobre un incendio. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con un hombre que se identificó como Mario Luján Mordini Vellot, quien indicó que en el interior de la propiedad se encontraba su madre, Nelly Irma Noemí Vellot, y que salía humo desde una de las habitaciones.

Ante esa situación, los policías ingresaron al inmueble y constataron que uno de los ambientes estaba en llamas. Al abrir la puerta de la habitación afectada, encontraron en el suelo el cuerpo de la mujer, con quemaduras, mientras el fuego avanzaba en el sector.

De inmediato se convocó a los Bomberos Voluntarios, que lograron controlar el foco ígneo y evitar que se propagara al resto de la vivienda. También acudió una ambulancia, y el personal médico confirmó el fallecimiento en el lugar.

En la escena trabajaron peritos de la División Científica y especialistas del área de Siniestros de Bomberos, con el objetivo de establecer el origen del incendio. La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y quedó en manos de la UFI N° 15, a cargo de María Cecilia Corfield.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Destino fatal: salió a pescar en moto y murió decapitado por una soga que cortaba el tránsito

Indignación en Banderaló por la profanación de tumbas en el cementerio

Bahía Blanca: piden 9 años de prisión para consejera escolar que denunció falsa violación

Horror en Caseros: creen que un hombre mató a su pareja, a su hijo y luego se suicidó

Falleció a los 61 años Luis Fernando Iribarren, el "Carnicero de Giles"

"Cuadernos": la fiscalía responde planteos presentados por las defensas de 68 imputados

Ramallo: veinte años de cárcel para dos de los asesinos del comerciante César Butara

Pigüé: prisión perpetua por el femicidio de Clara Romero Candia

Fernando Báez Sosa: defensa de Lucas Pertossi pidió que se anule condena a 15 años de prisión

Le disparó a su pareja embarazada, la dejó discapacitada y recibió solo cuatro años: ahora anularon la condena

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La motocicleta tendida en la calle, luego del trágico episodio. 

Destino fatal: salió a pescar en moto y murió decapitado por una soga que cortaba el tránsito

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El gobernador bonaerense Axel Kicillof abrió el período de sesiones ordinarias con una batería de anuncios.

Kicillof anunció beneficios impositivos y una regulación para plataformas digitales

Por  Agencia DIB