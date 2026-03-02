Incendio en una vivienda de Berisso: murió una mujer de 86 años

La vivienda en la que falleció una mujer en Berisso.

Una mujer de 86 años murió este lunes tras incendiarse su vivienda en la localidad bonaerense de Berisso. El hecho se registró minutos después de las 14 en un domicilio de la calle 166, entre 12 y 13, y generó un amplio despliegue de efectivos policiales y bomberos en la zona.

Según informó el sitio La Buena Info, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar luego de un llamado que alertaba sobre un incendio. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con un hombre que se identificó como Mario Luján Mordini Vellot, quien indicó que en el interior de la propiedad se encontraba su madre, Nelly Irma Noemí Vellot, y que salía humo desde una de las habitaciones.

Ante esa situación, los policías ingresaron al inmueble y constataron que uno de los ambientes estaba en llamas. Al abrir la puerta de la habitación afectada, encontraron en el suelo el cuerpo de la mujer, con quemaduras, mientras el fuego avanzaba en el sector.

De inmediato se convocó a los Bomberos Voluntarios, que lograron controlar el foco ígneo y evitar que se propagara al resto de la vivienda. También acudió una ambulancia, y el personal médico confirmó el fallecimiento en el lugar.

En la escena trabajaron peritos de la División Científica y especialistas del área de Siniestros de Bomberos, con el objetivo de establecer el origen del incendio. La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y quedó en manos de la UFI N° 15, a cargo de María Cecilia Corfield. Fuente: Agencia DIB

