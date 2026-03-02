Destino fatal: salió a pescar en moto y murió decapitado por una soga que cortaba el tránsito

Hay fatalidades que no tienen explicación y, a veces, solo queda atribuirlas al destino. El sábado pasado un hombre salió en moto con su hijo de 11 años con intención de ir a pescar, en Quilmes . En el camino, se topó con una soga que había sido colocada para cortar el tránsito para el desfile de un corso y le dio sobre el cuello, provocándole una herida mortal.

25 de Mayo: cerró la Fiesta Provincial del Carnaval con la coronación de una joven local

"Un beso hasta el cielo": el mensaje de la mamá de Fernando Báez Sosa, el día de su cumpleaños 25

El lamentable episodio en el que falleció Federico Martínez, de 36 años, ocurrió en la esquina de Avenida 12 de Octubre y calle 390. El niño, que viajaba como acompañante, resultó herido al caer de la moto y debió ser atendido por personal médico.

Según testigos, el hombre y su hijo circulaban a alta velocidad . Asimismo, la soga que bloqueaba el paso de autos había sido colocada por una agrupación independiente y no estaba autorizada por el municipio .

Lo cierto es que la soga no estaba correctamente señalizada y el conductor impactó de lleno con el cuello, lo que le provocó una herida fatal que le causó la muerte casi en el acto.

Ante la magnitud de lo ocurrido, los organizadores decidieron suspender por completo la actividad de carnaval que estaba prevista para esa jornada en la Avenida 12 de Octubre.

Imágenes sensibles

Las imágenes que captó una cámara de seguridad dan cuenta de lo terrible que fue el accidente, ya que la motocicleta iba a alta velocidad y no pudo advertir la presencia de la soga. Las imágenes son realmente de fuerte impacto visual y altamente sensibles.

Embed TRÁGEDIA EN QUILMES:

Un motociclista murió tras chocar contra una soga que cruzaba la calle de vereda a vereda mientras circulaba con su hijo por la zona de 12 de Octubre y 393, .

La cuerda había sido colocada por los festejos de Carnaval. El menor recibió asistencia médica. pic.twitter.com/0fPcdDUadv — El Megáfono de Quilmes (@MegafonoQuilmes) March 2, 2026

En tanto, desde la municipalidad subrayaron que el desfile de murga no era un evento organizado por el municipio. Los organizadores del corso expresaron su pesar y dijeron que se ponen a disposición de la Justicia. Intervienen la comisaría 9na. y la UFI N° 9 de Quilmes. Si bien no hay detenidos, el responsable de la murga podría ser imputado por homicidio culposo.

Fuente: Agencia DIB