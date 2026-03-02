lunes 02 de marzo de 2026
2 de marzo de 2026 - 17:20

Destino fatal: salió a pescar en moto y murió decapitado por una soga que cortaba el tránsito

Según subrayó el municipio, la soga no estaba señalizada y había sido puesta por la organización que coordinaba un desfile de murgas.

Por Agencia DIB
La motocicleta tendida en la calle, luego del trágico episodio.

Hay fatalidades que no tienen explicación y, a veces, solo queda atribuirlas al destino. El sábado pasado un hombre salió en moto con su hijo de 11 años con intención de ir a pescar, en Quilmes. En el camino, se topó con una soga que había sido colocada para cortar el tránsito para el desfile de un corso y le dio sobre el cuello, provocándole una herida mortal.

El lamentable episodio en el que falleció Federico Martínez, de 36 años, ocurrió en la esquina de Avenida 12 de Octubre y calle 390. El niño, que viajaba como acompañante, resultó herido al caer de la moto y debió ser atendido por personal médico.

Según testigos, el hombre y su hijo circulaban a alta velocidad. Asimismo, la soga que bloqueaba el paso de autos había sido colocada por una agrupación independiente y no estaba autorizada por el municipio.

Lo cierto es que la soga no estaba correctamente señalizada y el conductor impactó de lleno con el cuello, lo que le provocó una herida fatal que le causó la muerte casi en el acto.

Ante la magnitud de lo ocurrido, los organizadores decidieron suspender por completo la actividad de carnaval que estaba prevista para esa jornada en la Avenida 12 de Octubre.

Las imágenes que captó una cámara de seguridad dan cuenta de lo terrible que fue el accidente, ya que la motocicleta iba a alta velocidad y no pudo advertir la presencia de la soga. Las imágenes son realmente de fuerte impacto visual y altamente sensibles.

En tanto, desde la municipalidad subrayaron que el desfile de murga no era un evento organizado por el municipio. Los organizadores del corso expresaron su pesar y dijeron que se ponen a disposición de la Justicia. Intervienen la comisaría 9na. y la UFI N° 9 de Quilmes. Si bien no hay detenidos, el responsable de la murga podría ser imputado por homicidio culposo.

Fuente: Agencia DIB

Temas
