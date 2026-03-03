miércoles 04 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026 - 20:50

Ladrones asesinaron a un conocido "motoquero solidario" en Esteban Echeverría

Rodrigo José Ignacio Núñez, de 36 años, conocido como "Rocko", era muy querido entre grupos de roqueros y motoqueros y hacía una importante tarea solidaria.

Por Agencia DIB
Rodrigo Núñez, Rocko, fue asesinado por motochorros en Esteban Echeverría.&nbsp;

Rodrigo Núñez, "Rocko", fue asesinado por motochorros en Esteban Echeverría. 

Rocko Nuñez 2

Un muchacho de 36 años fue asesinado por un grupo de motochorros el sábado por la noche, entre la Ruta Provincial 4 y Saturno, en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría. Rodrigo José Ignacio Núñez, conocido por todos como "Rocko", era camionero y muy querido en su comunidad, ya que formaba parte de “Los Villanos Barbudos”, un grupo de rockeros que ayudan a personas en situación de calle.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo realizarse del episodio, Núñez circulaba en una Honda XR 125 L cuando fue abordado por el grupo de delincuentes armados que se desplazaban en dos motos. Al darse cuenta de que iba a ser asaltado, intentó esquivar a los ladrones pero terminó cayendo del rodado. En esa circunstancia, los maleantes le dispararon a sangre fría y se llevaron la moto, la riñonera y el celular de Núñez.

Tras un aviso al 911, llegó al lugar personal de la Policía bonaerense. Los agentes constataron que el cuerpo presentaba un impacto de bala en el tórax y secuestraron dos vainas servidas calibre 11.25 en la escena del crimen.

La investigación recayó en la fiscal María Paula Segade Sánchez, titular de la Unidad Funcional Descentralizada N°2 de Esteban Echeverría. Hasta el momento, por las imágenes de las cámaras aún no se identificaron sospechosos ni hay detenidos.

Ver más

El Palacio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

La Provincia recibe a estatales y advierte: "Hicimos la mejor paritaria de Argentina"

Mariano Cüneo Libarona se reuniría hoy con el presidente Javier Milei.

Cúneo Libarona confirma su anunciada salida del Gobierno