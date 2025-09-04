Junín: un hombre realizaba extorsiones vía WhatsApp desde la cárcel y su padre recaudaba el dinero

Padre e hijo quedaron imputados por el delito de extorsión y sus celulares serán peritados.

Un hombre privado de su libertad en la Unidad Penitenciaria Nº.13 de la ciudad bonaerense de Junín enviaba mensajes extorsivos desde la cárcel , a través de WhatsApp , e intimidaba a la víctima para que le depositara el dinero en una cuenta asociada a su padre.

En tanto, en las últimas horas, la Sección de Investigaciones de Cibercrimen de la mencionada ciudad pudo identificar al sospechoso y desarmar el accionar delictivo. El recluso, de 22 años cumple condena por robo desde junio.

La investigación se inició tras la denuncia de un joven que aseguró haber recibido mensajes intimidatorios por WhatsApp , donde delincuentes le exigían dinero bajo la amenaza de secuestrar a su hermana. Según la demanda, la víctima transfirió 500 mil pesos.

Las tareas de inteligencia digital incluyeron la preservación de la cuenta de WhatsApp utilizada en la maniobra a través de la plataforma oficial de Meta, el análisis de la trazabilidad de números telefónicos, la revisión de direcciones IP y pedidos de informes a empresas de telecomunicaciones y entidades financieras.

Esta semana, por orden judicial, se realizaron dos allanamientos simultáneos: uno en el pabellón 2 de la cárcel, donde se secuestró un celular Samsung presuntamente utilizado en la maniobra delictiva, y otro en el barrio San Martín de Junín. Allí se incautó un teléfono Z Blade perteneciente al padre del preso.

Tras las diligencias llevadas a cabo por los agentes policiales, padre e hijo quedaron imputados por el delito de extorsión y puestos a disposición de la Justicia para prestar declaración indagatoria. Los dispositivos electrónicos serán sometidos a pericias forenses.

El operativo se llevó adelante bajo las directivas de la Fiscalía Nº.4, a cargo de la fiscal Pamela Ricci, y con intervención del Juzgado de Garantías Nº.3, que instruye la jueza María Laura Durante.

Desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Junín destacaron que este caso refleja “la creciente sofisticación de los delitos digitales y la necesidad de articular esfuerzos entre fiscalías especializadas y fuerzas policiales para proteger a los juninenses”. (DIB)