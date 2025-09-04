jueves 04 de septiembre de 2025
4 de septiembre de 2025 - 19:45

Junín: un hombre realizaba extorsiones vía WhatsApp desde la cárcel y su padre recaudaba el dinero

El reo, de 22 años, fue denunciado por un joven que depositó 500 mil pesos bajo la amenaza de que su hermana iba a ser secuestrada.

Por Agencia DIB
Padre e hijo quedaron imputados por el delito de extorsión y sus celulares serán peritados.&nbsp;

Padre e hijo quedaron imputados por el delito de extorsión y sus celulares serán peritados. 

Un hombre privado de su libertad en la Unidad Penitenciaria Nº.13 de la ciudad bonaerense de Junín enviaba mensajes extorsivos desde la cárcel, a través de WhatsApp, e intimidaba a la víctima para que le depositara el dinero en una cuenta asociada a su padre.

Más noticias
El Musulmán en la fue alojado en la Unidad Penitenciaria Nº.44 de Batán. 

Mar del Plata: detuvieron a un influencer apodado "El Musulmán" con un kilo de coaína
León Aquino tenía 18 meses cuando fue asesinado.

Crimen de León Aquino: declararon culpables a la madre y a su pareja por el homicidio del bebé

En tanto, en las últimas horas, la Sección de Investigaciones de Cibercrimen de la mencionada ciudad pudo identificar al sospechoso y desarmar el accionar delictivo. El recluso, de 22 años cumple condena por robo desde junio.

La investigación se inició tras la denuncia de un joven que aseguró haber recibido mensajes intimidatorios por WhatsApp, donde delincuentes le exigían dinero bajo la amenaza de secuestrar a su hermana. Según la demanda, la víctima transfirió 500 mil pesos.

Las tareas de inteligencia digital incluyeron la preservación de la cuenta de WhatsApp utilizada en la maniobra a través de la plataforma oficial de Meta, el análisis de la trazabilidad de números telefónicos, la revisión de direcciones IP y pedidos de informes a empresas de telecomunicaciones y entidades financieras.

Esta semana, por orden judicial, se realizaron dos allanamientos simultáneos: uno en el pabellón 2 de la cárcel, donde se secuestró un celular Samsung presuntamente utilizado en la maniobra delictiva, y otro en el barrio San Martín de Junín. Allí se incautó un teléfono Z Blade perteneciente al padre del preso.

Embed

Tras las diligencias llevadas a cabo por los agentes policiales, padre e hijo quedaron imputados por el delito de extorsión y puestos a disposición de la Justicia para prestar declaración indagatoria. Los dispositivos electrónicos serán sometidos a pericias forenses.

El operativo se llevó adelante bajo las directivas de la Fiscalía Nº.4, a cargo de la fiscal Pamela Ricci, y con intervención del Juzgado de Garantías Nº.3, que instruye la jueza María Laura Durante.

Desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Junín destacaron que este caso refleja “la creciente sofisticación de los delitos digitales y la necesidad de articular esfuerzos entre fiscalías especializadas y fuerzas policiales para proteger a los juninenses”. (DIB)

Temas
Ver más

Mar del Plata: detuvieron a un influencer apodado "El Musulmán" con un kilo de coaína

Crimen de León Aquino: declararon culpables a la madre y a su pareja por el homicidio del bebé

De la inmobiliaria al banquillo: imputan en Mar del Plata a la hija de un jerarca nazi

Tandil: sigue la investigación por el crimen de Milagros Quenaipe

Mar del Plata: el cuadro robado por los nazis ya está en poder de la Justicia

Bahía Blanca: femicida niega haberle enviado mensajes de Facebook a la madre de la víctima

Bahía Blanca: 9 años de prisión por intentar matar a su pareja con un machete

Mar del Plata: desplazan al jefe de una comisaría y a otros efectivos por desaparición de una denuncia

Tandil: se negó a declarar el joven detenido por el asesinato de Milagros

Piden 15 años de prisión para expolicía por abusar de la hija de su pareja en Bahía Blanca y Necochea

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El fiscal Daniel Adler, durante la conferencia de prensa en la que mostró el Retrato de una dama, pintura del siglo XVIII de Giuseppe Ghislandi

De la inmobiliaria al banquillo: imputan en Mar del Plata a la hija de un jerarca nazi

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Musulmán en la fue alojado en la Unidad Penitenciaria Nº.44 de Batán. 

Mar del Plata: detuvieron a un influencer apodado "El Musulmán" con un kilo de coaína

Por  Agencia DIB