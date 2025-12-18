jueves 18 de diciembre de 2025
18 de diciembre de 2025 - 20:34

Junín: maniobras de chantaje con videos e imágenes íntimas desde una cárcel

Las víctimas realizaron transferencias de dinero a distintas cuentas bancarias, bajo la presión ejercida por los extorsionadores.

Por Agencia DIB
Desarticulan maniobras de extorsión digital en Junín.

Diario La Verdad

Una compleja investigación judicial permitió desarticular maniobras de extorsión y chantaje digital que se llevaban adelante desde el interior de una unidad penitenciaria de la ciudad de Junín.

Según informa La Verdad de Junín, las actuaciones se iniciaron a partir de dos denuncias radicadas en sede fiscal, en las que vecinos de Junín manifestaron haber sido contactados a través de la red social Facebook. En ambos casos, tras un intercambio inicial de imágenes y videos de contenido íntimo, los denunciantes comenzaron a recibir amenazas y exigencias de dinero mediante aplicaciones de mensajería instantánea.

Como consecuencia de estas maniobras de chantaje digital, las víctimas realizaron transferencias de dinero a distintas cuentas bancarias, bajo la presión ejercida por los autores del hecho. A partir de la intervención de la Ayudantía Fiscal Especializada, se desplegó una pesquisa digital, que incluyó requerimientos formales a empresas de telecomunicaciones y a la plataforma WhatsApp LLC.

De acuerdo con La Verdad, el análisis técnico permitió reconstruir registros de direcciones IP; impacto de antenas de telefonía móvil; identificación de dispositivos y números IMEI y la localización geográfica de las conexiones. Así se logró determinar que las comunicaciones extorsivas se realizaban desde sectores cercanos a unidades carcelarias, y se estableció finalmente que los responsables se encontraban privados de su libertad en la Unidad Penitenciaria Nº 13 de Junín.

Con los elementos probatorios reunidos, el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Junín, a cargo de María Laura Durante, libró órdenes de allanamiento que se concretaron en la Unidad Penitenciaria Nº 13. Durante los procedimientos se efectuó el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, y se notificó de la imputación a tres internos juninenses sindicados como autores de las maniobras de extorsión.

Fuente: Agencia DIB

