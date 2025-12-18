Junín: maniobras de chantaje con videos e imágenes íntimas desde una cárcel

Desarticulan maniobras de extorsión digital en Junín. Diario La Verdad

Una compleja investigación judicial permitió desarticular maniobras de extorsión y chantaje digital que se llevaban adelante desde el interior de una unidad penitenciaria de la ciudad de Junín.

Según informa La Verdad de Junín, las actuaciones se iniciaron a partir de dos denuncias radicadas en sede fiscal, en las que vecinos de Junín manifestaron haber sido contactados a través de la red social Facebook. En ambos casos, tras un intercambio inicial de imágenes y videos de contenido íntimo, los denunciantes comenzaron a recibir amenazas y exigencias de dinero mediante aplicaciones de mensajería instantánea.

Como consecuencia de estas maniobras de chantaje digital, las víctimas realizaron transferencias de dinero a distintas cuentas bancarias, bajo la presión ejercida por los autores del hecho. A partir de la intervención de la Ayudantía Fiscal Especializada, se desplegó una pesquisa digital, que incluyó requerimientos formales a empresas de telecomunicaciones y a la plataforma WhatsApp LLC.

De acuerdo con La Verdad, el análisis técnico permitió reconstruir registros de direcciones IP; impacto de antenas de telefonía móvil; identificación de dispositivos y números IMEI y la localización geográfica de las conexiones. Así se logró determinar que las comunicaciones extorsivas se realizaban desde sectores cercanos a unidades carcelarias, y se estableció finalmente que los responsables se encontraban privados de su libertad en la Unidad Penitenciaria Nº 13 de Junín.

Con los elementos probatorios reunidos, el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Junín, a cargo de María Laura Durante, libró órdenes de allanamiento que se concretaron en la Unidad Penitenciaria Nº 13. Durante los procedimientos se efectuó el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, y se notificó de la imputación a tres internos juninenses sindicados como autores de las maniobras de extorsión. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes









Temas Junín