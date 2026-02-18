miércoles 18 de febrero de 2026
Junín: intentó matar a su pareja de un disparo en la cabeza, delante de sus hijos

El ataque ocurrió en una vivienda del barrio El Molino (Junín) y fue presenciado por los dos hijos del matrimonio. La víctima permanece internada.

Una mujer fue atacada por su pareja en Junín.

En Junín, una mujer fue baleada en la cabeza por su pareja, un joven de 25 años, delante de los dos hijos del matrimonio. El hecho ocurrió anoche en una vivienda precaria ubicada sobre la calle Chile, entre Alsina y Malvinas Argentinas, en el barrio El Molino.

Según consignó el diario La Verdad, el episodio se desató tras una fuerte discusión. De acuerdo con la reconstrucción inicial, fue el propio acusado quien llamó a la policía y aseguró que la mujer había recibido un disparo mientras se encontraba en la vereda.

Al llegar al lugar, el personal médico encontró a la víctima consciente, aunque con una herida a la altura del cráneo. El parte médico indicó que el proyectil ingresó en la cabeza y quedó alojado en proximidades del parénquima cerebral.

La fiscal Fernanda Sánchez y efectivos policiales establecieron luego que el joven se encontraba alcoholizado al momento del hecho. En la vivienda se secuestró una pistola calibre 22, presuntamente utilizada para efectuar el disparo. La mujer, pese a la gravedad de la lesión, afirmó que había recibido el impacto, pero no señaló a su pareja como autor y declaró: “Mi marido no fue”.

Igual, el acusado fue aprehendido y la víctima trasladada al Hospital Interzonal, donde permanecía internada. La causa fue caratulada como “femicidio en grado de tentativa”.

De acuerdo con La Verdad, el imputado registra antecedentes y en 2025 fue condenado por lesiones leves agravadas, con una pena de seis meses de prisión en suspenso. Está previsto que mañana declare ante la fiscalía.

