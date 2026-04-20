lunes 20 de abril de 2026
20 de abril de 2026 - 10:08

Juan Buzali, exmarido de Carolina Píparo, fue sobreseido en la causa por atropellar a dos jóvenes

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata dio a conocer el veredicto de Buzali, quien en la madrugada del Año Nuevo de 2021, embistió a una moto de atrás e hirió a dos muchachos, uno de ellos menor de edad.

Por Agencia DIB
Carolina Píparo junto a Juan Ignacio Buzali, su exmarido.&nbsp;

Carolina Píparo junto a Juan Ignacio Buzali, su exmarido. 

La Justicia dio a conocer el veredicto contra Juan Ignacio Buzali, el exmarido de la exlegisladora Carolina Píparo, acusado de atropellar a dos jóvenes en la ciudad bonaerense de La Plata durante la madrugada de Año Nuevo de 2021. De acuerdo al fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de La Plata, Buzali fue sobreseído, y los magistrados determinaron que la maniobra realizada con su vehículo fue un delito culposo y no doloso.

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En tanto, la decisión quedó muy distante de la acusación de tentativa de homicidio por la que había sido detenido. Por su parte, la defensa ya anunció que apelará el fallo en la Cámara de Casación.

Perspectivas

El abogado Martín Miguel De Vargas, representante de uno de los particulares damnificados, había pedido ocho años de prisión, mientras que la Fiscalía había solicitado seis años de cárcel. La defensa, por otro lado, reclamó su absolución.

“En mi alegato pude demostrar que no fue un accidente, como dice Píparo, de que se vieron encerrados y que los iban a matar. Demostré que no estaban encerrados y que ellos se pusieron detrás de las motos, en ningún momento los encerraron. Buzali pasó dos autos a fondo, avanzó atrás de los chicos y los atropelló”, explicó el abogado De Vargas días atrás, en declaraciones televisivas.

“Píparo declaró muy mal, dijo que vio a las motos en 19 y 40, cuando en realidad nunca estuvieron ahí, pasaron a dos cuadras de ese lugar. Todo eso está corroborado con cámaras de seguridad. Nunca estuvo esa situación de riesgo como dijo ella“, añadió.

Juan Ignacio Buzali

El caso

El hecho por el que Juan Ignacio Buzali llegó a juicio ocurrió durante la madrugada del 1° de enero de 2021, cuando Carolina Píparo, actual directora del Banco Nación, denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, al descender del auto para dejar a su padre en la casa.

Ella aseguró que fueron "sorprendidos por varias motos" en las que iban personas armadas, quienes, en el episodio, le robaron la cartera.

Acto seguido, al momento en que Píparo y Buzali se dirigían a la comisaría a realizar la denuncia, creyeron reconocer a los ladrones y los siguieron en su Fiat 500L negro con techo blanco. Como en toda perecuación, Buzali aumentó la velocidad. Al acercarse a las motos, las embistió de atrás. en el rodado iban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento.

La investigación comprobó que los dos ocupantes de la moto, uno de ellos menor de edad, no tenían relación con el robo denunciado por Píparo.

Después del choque, Buzali estuvo en prisión durante dos años hasta que su abogado Marcelo Peña logró su excarcelación.

Fuente: Agencia DIB

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