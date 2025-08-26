Insólito: dos prófugas fueron detenidas cuando esperaban para ingresar como visitantes a una cárcel

Un operativo de rutina en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz terminó con una situación insólita: dos mujeres que estaban prófugas de la Justicia quedaron detenidas cuando esperaban para ingresar en calidad de visitas.

La situación se dio en los habituales controles de ingreso al penal. Con solo ingresar los datos, personal del área de Visitas y Correspondencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) detectó que dos de las personas que querían acceder al establecimiento tenían pedidos de captura activos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Tras confirmar la identidad de las mujeres, el personal del SPF notificó de inmediato a los juzgados competentes y dio intervención a la Policía Local de Marcos Paz, que ejecutó las detenciones en cumplimiento de los oficios judiciales.

Una de las prófugas, Luciana Vanesa Elías, de 38 años, es oriunda de Mar del Plata, tenía domicilio judicializado en la Ciudad de Buenos Aires y era buscada en una causa por falsificación de documentos públicos y uso de documento adulterado o falso.

La otra, Noelia Soledad Capoblanco, de 33 años, con domicilio en Rafael Castillo, había sido declarada "rebelde" en una causa por robo agravado por haber sido cometido “en poblado y en banda”, con utilización de un arma impropia y la participación de un menor de edad. De acuerdo a su situación “debía ser trasladada a la unidad carcelaria correspondiente una vez localizada”.

En tanto, tras conocerse la insólita noticia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo referencia al caso y se pronunció a través de su cuenta oficial en X.

“Fueron de visita a la cárcel y se quedaron adentro. Dos delincuentes con pedido de captura quisieron entrar al penal de Marcos Paz. El SPF las detectó y entregó a la Justicia. En las cárceles federales no entra la impunidad. Con nosotros, el que las hace, las paga”, escribió.

Ambas mujeres quedaron a disposición de la Justicia y serán trasladadas, según lo dispongan los tribunales que ordenaron sus capturas. (DIB)