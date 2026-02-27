Indignación en Banderaló por la profanación de tumbas en el cementerio

Uno de los sepulcros que sufrió la profanación de sus elementos conmemorativos.

El cementerio de Banderaló , un pueblo en el partido bonaerense de General Villegas , fue objeto de una oleada de robos que causó repudio e indignación en la localidad. El hecho se descubrió cuando familiares de personas sepultadas descubrieron el faltante de placas recordatorias y floreros , en su mayoría de bronce: en total, se robaron un centenar de elementos funerarios .

El episodio, según cuenta Actualidad , salió a la luz este jueves cuando vecinos que se acercaron al predio advirtieron que en las tumbas de sus familiares ya no estaban los elementos conmemorativos .

Al observar otros sectores del cementerio, constataron que la misma situación se repetía en varias sepulturas , lo que dejó en evidencia que se trataba de un robo de gran magnitud.

Enseguida se dio aviso del hecho a la Delegación municipal y más tarde se radicó la denuncia en el Destacamento policial.

Con el avance del relevamiento, se estableció que los autores del hecho se llevaron más de un centenar de objetos. Según la información confirmada, el faltante alcanza a 58 placas y 65 floreros, en su mayoría de bronce.

Repudio oficial

Desde la Municipalidad de General Villegas expresaron su “enérgico repudio” a “los actos de vandalismo ocurridos en el cementerio de Banderaló”.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, destacan que “este lamentable hecho ha generado un gran dolor y descontento en la comunidad, ya que se trata de un lugar de memoria y respeto para los seres queridos. La Municipalidad ha realizado la denuncia correspondiente a través de la Secretaría de Seguridad”.

“Desde la Delegación municipal se han puesto en comunicación con las familias afectadas”, finaliza el texto.

Malestar y preocupación

El robo despertó una fuerte preocupación entre los vecinos, que manifestaron su indignación por la vulneración del espacio. Para muchas familias, las placas y floreros representan un recuerdo irreemplazable, más allá de cualquier valor económico.

El hecho de que la mayoría de los elementos sustraídos sean de bronce refuerza la sospecha de un robo con fines de reventa.

Mientras continúan las actuaciones judiciales, desde distintos sectores de la comunidad se reclamó un “refuerzo” en las medidas de seguridad del cementerio para evitar nuevos episodios.

Fuente: Agencia DIB