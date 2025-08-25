martes 26 de agosto de 2025
Identificaron a la pareja hallada en un auto en San Antonio de Areco: ¿femicidio seguido de suicidio?

Los investigadores pudieron determinar que los fallecidos eran oriundos de Tigre. Creen que el hombre habría querido incendiar al auto.

El Chevrolet Onix blanco, sin patente, fue hallado en un camino rural cerca de una bajada de la Ruta Nacional Nº.8.

En tanto, los fallecidos fueron identificados este lunes por la Policía, que determinó que se trataba de Esteban Alejandro Suárez (45) y Florencia Revah (31), quienes conformaban una pareja y eran oriundos de la localidad bonaerense de Tigre.

El cuerpo de Suárez, ubicado en la parte delantera del auto, tenía un disparo en la frente y una pistola Bersa 9 milímetros a su lado. En tanto, en el asiento trasero del vehículo, yacía el cadáver de Revah, con cinco disparos, cubierta con camperas y una cortina de baño.

pareja Areco
Esteban Alejandro Suárez (45) y Florencia Revah (31), conformaban una pareja y eran oriundos de la localidad bonaerense de Tigre. (Ministerio de Seguridad bonaerense)

Posible femicidio y suicidio

La principal hipótesis que siguen los investigadores es que el hombre habría matado a su mujer en su casa e intentó esconder el cuerpo en una zona rural, en un lugar conocido como “Camino de la Yegua Muerta”. De acuerdo a los indicios, al no poder incendiar el auto, e habría suicidado.

“Creemos que quiso prender fuego el vehículo, se arrepintió y se mató”, destacó Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, respecto a que el tanque de nafta estaba abierto y tenía un trapo colgando.

El macabro hallazgo se conoció el domingo, cuando detrás del barrio privado Haras Vacación, a la altura del kilómetro 119 de la Ruta 8 fue encontrado el auto.

El caso es investigado por la UFI Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, que ordenó varios allanamientos de urgencia y las respectivas autopsias para determinar qué pasó con las víctimas del episodio. (DIB)

