Identificaron a la pareja hallada en un auto en San Antonio de Areco: ¿femicidio seguido de suicidio?

El Chevrolet Onix blanco, sin patente, fue hallado en un camino rural cerca de una bajada de la Ruta Nacional Nº.8.

El hallazgo de un coche Chevrolet Onix blanco, sin patente, estacionado en un camino rural cerca de una bajada de la Ruta Nacional Nº.8 con dos cuerpos en su interior, conmociona por estas horas a la localidad de San Antonio de Areco.

En tanto, los fallecidos fueron identificados este lunes por la Policía, que determinó que se trataba de Esteban Alejandro Suárez (45) y Florencia Revah (31), quienes conformaban una pareja y eran oriundos de la localidad bonaerense de Tigre.

El cuerpo de Suárez, ubicado en la parte delantera del auto, tenía un disparo en la frente y una pistola Bersa 9 milímetros a su lado. En tanto, en el asiento trasero del vehículo, yacía el cadáver de Revah, con cinco disparos, cubierta con camperas y una cortina de baño.

Esteban Alejandro Suárez (45) y Florencia Revah (31), conformaban una pareja y eran oriundos de la localidad bonaerense de Tigre.

Posible femicidio y suicidio

La principal hipótesis que siguen los investigadores es que el hombre habría matado a su mujer en su casa e intentó esconder el cuerpo en una zona rural, en un lugar conocido como “Camino de la Yegua Muerta”. De acuerdo a los indicios, al no poder incendiar el auto, e habría suicidado.

“Creemos que quiso prender fuego el vehículo, se arrepintió y se mató”, destacó Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, respecto a que el tanque de nafta estaba abierto y tenía un trapo colgando.

El macabro hallazgo se conoció el domingo, cuando detrás del barrio privado Haras Vacación, a la altura del kilómetro 119 de la Ruta 8 fue encontrado el auto.

El caso es investigado por la UFI Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, que ordenó varios allanamientos de urgencia y las respectivas autopsias para determinar qué pasó con las víctimas del episodio. (DIB)