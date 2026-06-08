Quequén: un motociclista de 19 años que no usaba casco murió al impactar una columna

Quequén conmovida por otra muerte joven de un motociclista. Ecos Diarios

Un joven de 19 años falleció este domingo a la noche al protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de Quequén. Carlo Prieto, que circulaba en su moto Siam Quirion 150, impactó contra una columna de alumbrado y murió en el acto. Al llegar al lugar, la policía constató que no llevaba casco.

El hecho -informó Ecos Diarios- se produjo en la esquina de 519 y avenida 542; antes de la intersección hay un lomo de burro y un cartel de "Ceda el Paso". La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, que procuran establecer la mecánica del fatal accidente y el motivo por el que el joven perdió el control del vehículo.

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A raíz de este accidente, en las redes se reflejó la preocupación de los vecinos de Quequén acerca de la cantidad de jóvenes que circulan en motos sin casco, sin luces, sin respetar las señales de tránsito y a alta velocidad. “No se mata más gente sólo porque tienen suerte”, fue la reflexión general ante tanta muerte joven.

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