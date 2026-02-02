lunes 02 de febrero de 2026
2 de febrero de 2026 - 17:04

Huanguelén: condenado a diez años de prisión por matar a un hombre con un caño de hierro

Jonatan Yoel Stroh fue condenado a la pena de 10 años y 6 meses de prisión por el homicidio de Hugo Eduardo Guido Dupuy en la localidad bonaerense de Huanguelén.

Por Agencia DIB
Condena por un crimen en la localidad bonaerense de Huanguelén.

Condena por un crimen en la localidad bonaerense de Huanguelén.

La Justicia condenó en juicio abreviado a Jonatan Yoel Stroh a la pena de 10 años y 6 meses de prisión por el homicidio de Hugo Eduardo Guido Dupuy en la localidad bonaerense de Huanguelén.

El acuerdo, arribado por la fiscalía y la defensa del acusado, había sido de 12 años de prisión, aunque los jueces decidieron no hacer lugar a los agravantes y en consecuencia se fijó una pena menor.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, el hecho se produjo el 8 de marzo de 2024 en el interior de una vivienda de las calles 6 entre 36 y 37 de Huanguelén, cuando Stroh utilizó un caño de hierro para agredir a Guido Dupuy.

El ahora condenado le propinó varios golpes a la víctima, ocasionándole traumatismo de cráneo con fractura del maxilar y base del cráneo, sumado a traumatismos en la zona de la clavícula izquierda y hombro derecho. Esas lesiones provocaron la muerte de la víctima por paro cardioenfálico traumático, a raíz de una hemorragia severa, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

