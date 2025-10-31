Horror en San Isidro: ladrones de la Banda del Millón mataron a golpes a una jubilada para robarle

La casa donde la Banda del Millón asaltó y mató a la jubilada en San Isidro.

Una jubilada de 81 años fue asesinada de manera brutal en su casa de San Isidro por delincuentes que habían entrado a robar. El cuerpo fue hallado por su sobrina, quien encontró a su tía atada de manos, tendida en el suelo, con golpes y en estado de descomposición. La mujer había sufrido meses atrás otro robo de la misma gavilla de ladrones, conocida como Banda del Millón . En tanto, la Policía logró capturar a varios integrantes de la organización criminal.

Mar del Plata: condenado por abuso salió de la cárcel, conoció a una mujer y la violó

El hallazgo sucedió este miércoles 29 de octubre cuando Marina Repetto , de 53 años, dio aviso al 911: afirmó que se presentó en la casa de su tía María Susana Rodríguez Iturriaga , porque había dejado de tener contacto con ella por varios días, y cuando entró a la casa la encontró muerta.

La mujer encontró desorden en todo el domicilio y aberturas violentadas. Pero la peor situación fue cuando se dirigió hasta la habitación de su tía y la encontró muerta, atada de manos y tendida en el suelo.

Acudieron al lugar la DDI local y la totalidad de los Grupos Tácticos de Operaciones (GTO) del partido a los fines de realizar diligencias de rigor. También acudió el fiscal General Patricio Ferrari, a cargo de la UFI Martínez de intervención.

La autopsia confirmó que la mujer fue asesinada a golpes la noche del sábado 25 de octubre. Es decir, cuatro días antes de que la sobrina la encontrara.

Cebados

Meses atrás la víctima había sufrido otro robo cometido también por esta organización criminal, conocida como Banda del Millón. En esa oportunidad le habían sustraído alhajas y sumas de dinero.

Mientras avanzaba la investigación por el homicidio de Iturriaga, la Policía bonaerense logró detener a tres jóvenes que intentaban ingresar a una vivienda. Con las primeras averiguaciones se constató que Ramiro Emiliano Julio, de 20 años; Matías Tamurro, de 26; Thiago Ponzo, de 19; y Agustín Gómez, de 20, son parte de la Banda del Millón.

Y en las últimas horas se ordenaron más allanamientos, en los que se procedió a detener a Miguel Ángel Viera, de 47 años, que también forma parte de la banda. En el lugar se secuestraron celulares y herramientas para violentar aberturas, pasamontañas y guantes.

“Ni armas ni rencores”

La Policía informó que Viera y compañía dejaron escrito en la pared de la vivienda de la jubilada la frase “en barrio de ricachones ni armas ni rencores”, que coincide con otros hechos cometidos por la banda, y que resultó conocida por el robo al Banco Río de Acasusso en 2006.

La causa por el crimen de Iturriaga fue caratulada como “homicidio criminis causa en ocasión de robo”.

La Banda del Millón permanece bajo investigación por múltiples robos en la zona norte y, ahora, por este homicidio. Las pesquisas sugieren que el grupo contaba con la colaboración de internos del Penal 57 de Campana, quienes desde la cárcel señalaban los domicilios a atacar y mantenían comunicación con los autores materiales durante la ejecución de los delitos.