Hallaron muerto en Ezeiza a Nicolás Duarte, el joven desaparecido tras salir de un boliche

Nicolás Duarte, de 18 años, fue encontrado muerto en un arroyo en Ezeiza tras estar desaparecido cuatro días luego de ser visto por última vez el sábado a la madrugada.

Tras cuatro días de búsqueda intensa, la peor noticia se confirmó hoy: Nicolás Tomás Duarte Suárez, de 18 años, fue hallado muerto en un arroyo de Ezeiza. El joven había desaparecido en la madrugada del sábado, luego de salir del boliche Egipto, ubicado en la localidad de Tristán Suárez.

Ezeiza: búsqueda desesperada de un joven que salió a bailar durante el temporal del sábado y desapareció

El cuerpo fue encontrado por buzos tácticos de la Policía bonaerense en el cauce del arroyo Aguirre, a unos 120 metros del puente donde se presume que cayó. En el operativo participaron también efectivos de Defensa Civil, Bomberos y la SubDDI de Ezeiza.

Durante los días previos, la familia de Nicolás había encabezado marchas y cortes de ruta para exigir su aparición con vida, mientras los rastrillajes se extendían por distintas zonas del municipio. “Queremos que lo busquen con vida, no queremos que esto quede en la nada”, reclamaban los padres, que no se apartaron del lugar ni un minuto.

Según la reconstrucción oficial, el joven ingresó al boliche Egipto Baires Sur el viernes por la noche junto a un grupo de amigos. Pasadas las 4 de la madrugada del sábado, los patovicas lo sacaron del local y, desde entonces, no se volvió a tener contacto con él.

Las cámaras de seguridad permitieron trazar su recorrido posterior: entre las 4:10 y las 5:20 fue visto caminando solo por la Ruta 205 en dirección a su casa. A las 8:00 de la mañana, un recolector de residuos lo vio en la zona de Los Sauces y Las Araucarias, con una lesión en el labio. Según su testimonio, le ofreció ayuda, pero Nicolás la rechazó.

Minutos después, otra cámara lo captó dirigiéndose hacia un puente sin barandas que atraviesa el arroyo Ortega. A esa hora la lluvia caía con fuerza y el arroyo estaba crecido. Para los investigadores, esa combinación -la oscuridad, el temporal y un posible estado de desorientación- podría haber provocado que el joven resbalara y cayera al agua.

La Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, supervisa la investigación. Los peritos del área de Tecnologías Aplicadas de la Policía bonaerense detectaron que el celular de Duarte dejó de emitir señal en la zona del boliche, lo que reforzó la hipótesis del accidente.

Mientras se esperan los resultados de la autopsia, los familiares reclaman que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y, sobre todo, las responsabilidades del personal de seguridad del boliche que lo expulsó aquella noche.

La comunidad de Tristán Suárez, conmocionada, despidió a Nicolás con flores y velas. En redes sociales, sus amigos lo recordaron con mensajes de dolor y rabia: “Te buscamos con el corazón, ahora te despedimos con el alma”.

Caminando solo

Antes de que apareciera el cuerpo del joven, Heber, el papá de Nicolás, contó que su hijo empezó a caminar solo en medio de la intensa lluvia por la colectora de la Ruta Provincial 205 hasta que en un momento se pierde su rastro.

“Una cámara de seguridad lo registró entrando al barrio El Trébol y esa es la última imagen que tenemos de él”, expresó el hombre, en diálogo con medios capitalinos.

El padre de Nicolás explicó que a 100 metros de donde la cámara lo captó hay un puente con un arroyo, el cual pudo haber desbordado.

De esa manera, la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el joven cayó al arroyo y fue arrastrado por la corriente.

Por estos momentos se encuentran abocados en el amplio despliegue investigativo y de rastreo más de cien efecivos de la SubDDI Ezeiza, Dirección Provincial de Defensa civil, el GTO y caballería, además de canes de rastreo y rescatistas de la Policía de la provincia de Buenos Aires.