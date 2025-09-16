martes 16 de septiembre de 2025
16 de septiembre de 2025 - 19:33

Habló el hombre que arrastró a un presunto ladrón con su camioneta: "Estoy cansado de esta gente"

El vecino hizo declaraciones televisivas y contó que el sujeto arrastrado por la calle le quiso robar a su suegra.

Por Agencia DIB
Un vecino fue arrastrado una cuadra, atado a una camioneta, luego de haber intentado robarle a una mujer.&nbsp;

Un vecino fue arrastrado una cuadra, atado a una camioneta, luego de haber intentado robarle a una mujer. 

Hartos de la inseguridad, un grupo de vecinos ató a un presunto ladrón a una camioneta y lo arrastró una cuadra sobre el pavimento. El video del episodio, ocurrido en la madrugada del domingo en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, se viralizó en redes sociales y el caso tomó notoriedad por su costado bizarro.

Más noticias
El presunto ladrón atado al vehículo y arrastrado por la calle. 

Ataron a un presunto ladrón a una camioneta y lo arrastraron por el asfalto: al parecer lo confundieron
Imagen del ingreso de los boqueteros al edificio Torre Azul, en el puerto de Mar del Plata. (Cámara de seguridad)

Mar del Plata: boqueteros robaron 20 mil dólares de un edificio de oficinas del puerto

En tanto, el hombre que ató y arrastró al supuesto delincuente, hizo declaraciones al programa Mujeres Argentinas, que emite El Trece.

Embed

“Lo agarramos en la calle Barral, lo corrimos 15 cuadras con la camioneta”, contó Diego, aún conmocionado. Al parecer, su suegra fue quien advirtió de la presencia del ladrón: “Me dijo ‘vení que me están robando, se quieren meter en mi casa”.

Según dijo, la mujer entró en pánico y tiene varios problemas de salud. “Va a diálisis, tiene artrosis y está esperando un trasplante de cadera”, detalló el muchacho.

Diego arrastrado
Diego, el vecino de San Justo que arrastr&oacute; a un presunto ladr&oacute;n con su camioneta. (Imagen de TV)&nbsp;

Diego, el vecino de San Justo que arrastró a un presunto ladrón con su camioneta. (Imagen de TV)

Al parecer, el sospechoso intentó escapar. Ante esa circunstancia, lo siguieron quince cuadras hasta que lograron interceptarlo. Luego lo ataron al vehículo y lo arrastraron 100 metros. “Estoy cansado de esta gente”, justificó Diego. Y añadió: “Me decía que le iba a entrar otra vez a mi suegra… es Pituco, un rastrero de acá del barrio, todos lo conocen”.

Al no haber denuncia, ni por el presunto intento de robo ni por el posterior episodio de justicia por mano propia, la fiscal Mariana Sogio, de la UFI N°. 6 de La Matanza, dispuso abrir una investigación de oficio, que involucra al presunto ladrón y a Diego, quien lo arrastró con el rodado. (DIB)

Temas
Ver más

Ataron a un presunto ladrón a una camioneta y lo arrastraron por el asfalto: al parecer lo confundieron

Mar del Plata: boqueteros robaron 20 mil dólares de un edificio de oficinas del puerto

La Plata: prisión preventiva para uno de los acusados de matar a Pablo Mieres

Fernando Báez Sosa: la Corte rechazó un recurso presentado por uno de los rugbiers

Grooming: 5 años de prisión por contactar a una menor con fines sexuales a través de Instagram

Mar del Plata: condenada a 16 años de prisión por el asesinato de su hija con discapacidad

Femicidio en Pilar: la autopsia confirmó que Solange fue asesinada a puñaladas

De la calle a la billetera virtual: una familia asaltada sufre ahora un golpe digital

Tragedia en la Ruta 215: el fútbol del ascenso despide a Joaquín Daguerre

Mar del Plata: detuvieron a una mujer que vendía repostería con marihuana

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Natalia Etcheverry, condenada por el asesinato de su hija.

Mar del Plata: condenada a 16 años de prisión por el asesinato de su hija con discapacidad

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Imagen del ingreso de los boqueteros al edificio Torre Azul, en el puerto de Mar del Plata. (Cámara de seguridad)

Mar del Plata: boqueteros robaron 20 mil dólares de un edificio de oficinas del puerto

Por  Agencia DIB