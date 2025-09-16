Habló el hombre que arrastró a un presunto ladrón con su camioneta: "Estoy cansado de esta gente"

Un vecino fue arrastrado una cuadra, atado a una camioneta, luego de haber intentado robarle a una mujer.

Hartos de la inseguridad , un grupo de vecinos ató a un presunto ladrón a una camioneta y lo arrastró una cuadra sobre el pavimento. El video del episodio, ocurrido en la madrugada del domingo en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza , se viralizó en redes sociales y el caso tomó notoriedad por su costado bizarro.

En tanto, el hombre que ató y arrastró al supuesto delincuente, hizo declaraciones al programa Mujeres Argentinas, que emite El Trece.

“Lo agarramos en la calle Barral, lo corrimos 15 cuadras con la camioneta”, contó Diego, aún conmocionado. Al parecer, su suegra fue quien advirtió de la presencia del ladrón : “Me dijo ‘vení que me están robando, se quieren meter en mi casa ”.

Según dijo, la mujer entró en pánico y tiene varios problemas de salud. “Va a diálisis , tiene artrosis y está esperando un trasplante de cadera ”, detalló el muchacho.

Diego, el vecino de San Justo que arrastró a un presunto ladrón con su camioneta.

Al parecer, el sospechoso intentó escapar. Ante esa circunstancia, lo siguieron quince cuadras hasta que lograron interceptarlo. Luego lo ataron al vehículo y lo arrastraron 100 metros. “Estoy cansado de esta gente”, justificó Diego. Y añadió: “Me decía que le iba a entrar otra vez a mi suegra… es Pituco, un rastrero de acá del barrio, todos lo conocen”.

Al no haber denuncia, ni por el presunto intento de robo ni por el posterior episodio de justicia por mano propia, la fiscal Mariana Sogio, de la UFI N°. 6 de La Matanza, dispuso abrir una investigación de oficio, que involucra al presunto ladrón y a Diego, quien lo arrastró con el rodado. (DIB)