Ataron a un presunto ladrón a una camioneta y lo arrastraron por el asfalto: al parecer lo confundieron

El presunto ladrón atado al vehículo y arrastrado por la calle.

Un hombre acusado de haber intentado cometer un robo fue atrapado por vecinos de San Justo, partido de La Matanza, y antes de ser entregado a la Policía lo ataron a una camioneta y lo pasearon arrastrándolo por el asfalto.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires indicaron que personal policial lo identificó y que el hombre aseguró que no había robado nada y se trató de una confusión.

El hecho ocurrió el domingo, cuando un grupo de personas interceptó a un supuesto ladrón en la intersección de las calles Montañeses y Charrúa, y lo arrastraron para darle un escarmiento. Al escuchar los gritos del sujeto que exclamaba “ey, amigo, pará”, varias personas salieron a ver qué pasaba y filmaron el episodio. Como era de esperar, el video se viralizó por redes sociales.

Al llegar a la comisaría, efectivos identificaron al hombre y constataron que presentaba "lesiones leves" producto del arrastre que había sufrido instantes previos.

JUSTICIA POR MANO PROPIA EN LA MATANZA: LO ATÓ A LA CAMIONETA TRAS ROBARLE A UNA MUJER



En su declaración, el acusado afirmó que los vecinos lo confundieron y creyeron que había cometido un hecho ilícito, motivo por el que decidieron atarlo a un vehículo y arrastrarlo. "Se negó a aportar más datos y a ser asistido, retirándose del lugar por sus propios medios", precisaron las fuentes.

