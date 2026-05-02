sábado 02 de mayo de 2026
2 de mayo de 2026 - 09:22

Grave ataque antisemita en La Plata: arrojan una molotov en la Biblioteca Max Nordau

Ocurrió el jueves por la noche. La entidad vinculó el hecho con los “discursos de odio a nivel nacional e internacional”.

Por Agencia DIB
Los restos de la bomba molotov que fue arrojada en la Biblioteca Max Nordau de La Plata.

Los restos de la bomba molotov que fue arrojada en la Biblioteca Max Nordau de La Plata.

El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau de la ciudad de La Plata sufrió durante la noche del jueves un grave ataque en su sede: desconocidos arrojaron un arma casera tipo molotov, fabricada con una botella de vidrio con una mecha y combustible dentro, aunque sin encender. También rompieron una ventana de vidrio.

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"La gravedad del hecho y el contexto nos preocupan profundamente", señalaron desde la institución en un comunicado emitido el viernes.

El episodio sucedió en la biblioteca y centro cultural ubicada en la calle 11 entre 58 y 59 de la capital bonaerense. “Si bien no hubo heridos, la gravedad del hecho y el contexto nos preocupan profundamente”, afirmaron desde la institución.

En ese marco, la entidad informó que reforzará las medidas de seguridad y los protocolos preventivos para garantizar el cuidado de quienes asisten al lugar.

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Discursos antisemitas

En el mismo mensaje, la organización vinculó el episodio con el crecimiento de discursos de odio antisemitas. “No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo a nivel internacional y nacional, así como de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio. Esto nos interpela a promover, hoy más que nunca, una convivencia democrática basada en el respeto por la pluralidad”, señalaron.

Y cierran: “Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, los derechos humanos y nuestra identidad judía y humanista. Estos hechos no nos amedrentan; refuerzan nuestra convicción de seguir construyendo cultura, pensamiento crítico y encuentro. Convocamos a la comunidad a solidarizarse y a redoblar los esfuerzos para enfrentar toda forma de violencia y discriminación”.

Fuente: Agencia DIB

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