Grave ataque antisemita en La Plata: arrojan una molotov en la Biblioteca Max Nordau

Los restos de la bomba molotov que fue arrojada en la Biblioteca Max Nordau de La Plata.

El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau de la ciudad de La Plata sufrió durante la noche del jueves un grave ataque en su sede: desconocidos arrojaron un arma casera tipo molotov , fabricada con una botella de vidrio con una mecha y combustible dentro, aunque sin encender. También rompieron una ventana de vidrio.

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"La gravedad del hecho y el contexto nos preocupan profundamente" , señalaron desde la institución en un comunicado emitido el viernes.

El episodio sucedió en la biblioteca y centro cultural ubicada en la calle 11 entre 58 y 59 de la capital bonaerense. “Si bien no hubo heridos, la gravedad del hecho y el contexto nos preocupan profundamente”, afirmaron desde la institución.

En ese marco, la entidad informó que reforzará las medidas de seguridad y los protocolos preventivos para garantizar el cuidado de quienes asisten al lugar.

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Discursos antisemitas

En el mismo mensaje, la organización vinculó el episodio con el crecimiento de discursos de odio antisemitas. “No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo a nivel internacional y nacional, así como de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio. Esto nos interpela a promover, hoy más que nunca, una convivencia democrática basada en el respeto por la pluralidad”, señalaron.

Y cierran: “Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, los derechos humanos y nuestra identidad judía y humanista. Estos hechos no nos amedrentan; refuerzan nuestra convicción de seguir construyendo cultura, pensamiento crítico y encuentro. Convocamos a la comunidad a solidarizarse y a redoblar los esfuerzos para enfrentar toda forma de violencia y discriminación”.

Fuente: Agencia DIB