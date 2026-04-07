martes 07 de abril de 2026
7 de abril de 2026 - 17:26

García Belsunce: rechazan pedido de libertad condicional presentado por Nicolás Pachelo

Nicolás Pachelo cumple una condena a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel.

Por Agencia DIB
Nicolás Pachelo cumple prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce.

Nicolás Pachelo cumple prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Isidro rechazó este martes el pedido de libertad condicional presentado por Nicolás Pachelo, quien cumple una condena a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel, en Pilar.

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El abogado de Carlos Carrascosa, Gustavo Hachem, sostuvo que el planteo de la defensa “no corresponde” debido al “doble conforme” de la pena máxima. “Puede pedir la condicional a los 25 años, porque el hecho se produjo con la vigencia del Código Penal anterior, hoy sería 35 años”, explicó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

La Justicia condenó a Nicolás Pachelo a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce.
La Justicia condenó a Nicolás Pachelo a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce.
La Justicia condenó a Nicolás Pachelo a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce.

En esa línea, Hachem señaló que los letrados de Pachelo -quien había sido absuelto en la causa por los robos en el barrio cerrado “Los Pingüinos”- apelaron la sentencia y acudieron a la Suprema Corte bonaerense, por lo que la condena aún no está firme. “Igualmente lo van a rechazar, no tiene chance”, opinó el abogado, que se manifestó conforme con la decisión adoptada por los jueces Andrés Andrejin y Victoria María Guglielmetti. Además, calificó como “absurda” y “ridícula” la solicitud del condenado para acceder al beneficio, al remarcar que cuenta con una sentencia por doble homicidio.

El crimen de María Marta García Belsunce

El 27 de marzo de 2024, la Sala I de la Cámara de Casación bonaerense condenó a Pachelo a prisión perpetua al considerarlo responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego.

Carrascosa sobre la perpetua a Pachelo.
Carrascosa sobre la perpetua a Pachelo.
Carrascosa sobre la perpetua a Pachelo.

De este modo, el tribunal revirtió la absolución que había obtenido en 2022, tras un juicio oral en el que había sido desvinculado del homicidio, aunque sí condenado por distintos robos. Para la Casación, el asesinato de García Belsunce “fue ejecutado por el vecino del matrimonio, siendo Pachelo quien dio muerte a la socióloga a fin de procurar la impunidad del robo que se estaba desarrollando en el domicilio de los damnificados”.

Casi un año más tarde, en febrero de 2025, el mismo tribunal confirmó ese fallo al rechazar el recurso presentado por la defensa.

Fuente: Agencia DIB

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