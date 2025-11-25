Futbolista uruguayo condenado a prisión por un caso de abuso sexual en La Plata

Diego “Demonio” García fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual en La Plata. 0221.com.ar

Diego “Demonio” García, futbolista de Peñarol de Montevideo, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por el abuso sexual de una joven durante una fiesta realizada en 2021 en una quinta de Abasto, en La Plata, cuando el jugador integraba el plantel de Estudiantes. Tras conocerse el veredicto, García fue detenido y sufrió una descompensación.

La denuncia, presentada por “abuso sexual con acceso carnal”, había sido realizada por una joven que en ese momento jugaba al hockey en Estudiantes. El fallo fue dictado este martes por el juez Ezequiel Medrano, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata.

La fiscalía había solicitado una pena de ocho años de cumplimiento inmediato, mientras que la querella, representada por el abogado Marcelo Peña, había pedido diez años. Durante su alegato, el fiscal Lucas Domsky presentó audios que, según explicó Peña, demostraron la responsabilidad del acusado y llamaron la atención del magistrado.

Abuso sexual: el mensaje de la denunciante Tras conocerse la condena, la denunciante publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó: “Hoy tuve justicia”. Allí agradeció el acompañamiento de su entorno afectivo y sostuvo que su testimonio buscó transformar su experiencia: “Sufrí mucho y también luché. Hoy mi historia se vuelve un mensaje”.

Según informó Infobae, García quedará en arresto domiciliario con tobillera electrónica en una vivienda de La Plata mientras la Cámara de Casación analiza la apelación de la defensa, que también intentará que el futbolista recupere la libertad mientras se sustancia el recurso. Durante los tres años que duró el proceso judicial, García continuó su carrera profesional. Tras ser separado del plantel de Estudiantes cuando se conoció la denuncia, pasó por Patronato de Paraná y por el fútbol ecuatoriano, antes de regresar a Uruguay para sumarse a Peñarol. Fue titular el último domingo en la primera final ante Nacional de Montevideo. (DIB)

