Florencio Varela: médico de La Plata recuperó lupas quirúrgicas robadas valuadas en miles de dólares

Un médico de La Plata que había sufrido el robo de equipamiento de operación valuado en miles de dólares, recuperó en Florencio Varela los elementos sustraídos. Hay un detenido, pero el reencuentro con el equipamiento robado se dio de una manera muy particular.

El cardiocirujano Carlos Cotti había denunciado días atrás que con un inhibidor le abrieron su camioneta y le sustrajeron unas lupas valuadas en 3.500 dólares. Según recuerda el sitio La Colmena de Florencio Varela , el hecho había ocurrido en la avenida 13 y 39, frente a Plaza Belgrano, en La Plata. El médico explicó que dejó su camioneta “un minuto” para entrar a una heladería y calificó ese instante como “fatal”, porque el delincuente aprovechó para llevarse su portafolio.

La denuncia presentada ante la Comisaría 2ª de La Plata detalló que le sustrajeron lupas médicas, sellos y recetarios. La investigación permitió identificar a un hombre de 40 años, de Florencio Varela, quien quedó imputado por hurto agravado mediante llave electrónica.

Según explicó Cotti, la lupa robada no era un elemento más de su equipamiento médico, sino la herramienta que le permite trabajar sobre estructuras diminutas en intervenciones de alta complejidad. “El aparato cuesta 3.500 dólares y hay que esperar tres meses para su fabricación en California», detalló el profesional. “No le sirve al ladrón ni para usarla ni para venderla”, aclaró el hombre.

Cotti trabaja los hospitales Español, San Juan de Dios y Sanatorio Argentino de La Plata, y además integra el equipo de trasplantes pulmonares del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Allí realiza intervenciones complejas que, debido al robo, quedaron suspendidas.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó registro y detención de una persona que se concretó el viernes en una vivienda del barrio Presidente Perón -“barrio Pepsi”-, en Florencio Varela. Durante el procedimiento se secuestró una base cargadora de handy utilizada como inhibidor y un morral negro. El sospechoso quedó detenido a disposición de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial La Plata.

Horas más tarde, se produjo un giro inesperado, consigna La Colmena: dos personas se presentaron de manera anónima en el Hospital El Cruce y entregaron las lupas quirúrgicas sustraídas al cardiólogo. Ante el aviso, la policía se trasladó al centro de salud y procedió a incautarlas. La víctima reconoció inmediatamente el instrumental como propio.

Fuente: Agencia DIB