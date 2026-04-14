martes 14 de abril de 2026
14 de abril de 2026 - 14:41

Florencio Varela: allanaron a una dealer paraguaya y le encontraron un cachorro de lobo blanco

El animal, no autóctono de Argentina, estaba atado a un caño de PVC en el patio de la vivienda investigada. Ahora la mujer tiene también una causa por violación a la Ley 22.421 de fauna silvestre.

Por Agencia DIB
La cachorra de lobo de tres meses encontrada en Florencio Varela.&nbsp;

La cachorra de lobo de tres meses encontrada en Florencio Varela. 

Captura de video

Una dealer paraguaya fue allanada y detenida por la Policía en Florencio Varela, pero lo que sorprendió a los efectivos fue el hallazgo, en un patio de la vivienda de la mujer, ubicada en el barrio San José, de un lobo blanco hembra atado a un caño de PVC. De este modo, la dueña de casa también quedó imputada por violación a la Ley 22.421, de preservación de la fauna silvestre.

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Todo se descubrió cuando la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos- ingresó al domicilio de Teresa Barboza de González, alias “La Paraguaya”, de 61 años. Dio la orden la UFI N°20 de Quilmes tras una causa iniciada el mes pasado, donde se denunció la existencia de un kiosco dealer en la casa de Barboza.

Cuando entraron los agentes encontraron 929 gramos de marihuana, así como una balanza de precisión. Otro sospechoso, de 39 años, también fue detenido en el lugar.

Una cachorra de tres meses

Pero lo que más llamó la atención fue ver el animal en el patio. A simple vista no les pareció que fuera un perro normal. Lo analizaron las autoridades y encontraron que era una cachorra de tres meses de edad de la especie canis lupus, que además no es nativa de Argentina. Así, se labraron actuaciones por un nuevo delito: violación a la Ley 22421 de fauna silvestre.

Ahora las autoridades estaban definiendo qué hacer con la cachorra de lobo blanco, que no se mostró del todo dócil cuando los detectives se le aproximaron.

“La Paraguaya”, por su parte, está registrada como beneficiaria de dos planes sociales de ANSES, entre ellos, un programa para acceder a una garrafa de gas. Y se encuentra registrada en el rubro de “servicios sociales sin alojamiento” de la ex AFIP desde febrero de 2023.

Fuente: Agencia DIB

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