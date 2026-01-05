lunes 05 de enero de 2026
5 de enero de 2026 - 15:57

Feroz tiroteo en San Martín: murieron un policía bonaerense y un delincuente

Durante un allanamiento por narcotráfico en el partido de San Martín que terminó en tiroteo, también fueron heridos gravemente otros dos efectivos policiales.

Por Agencia DIB
La villa 18 de San Martín fue el lugar donde se produjo el tiroteo.

NA

Este lunes, en la Villa 18 del partido de San Martín, se produjo un enfrentamiento entre oficiales de la Policía bonaerense y presuntos narcos. El saldo dejó un policía y un delincuente muertos, además otros dos efectivos de la fuerza de seguridad están gravemente heridos.

El hecho sucedió por la madrugada en la calle Sargento Cabral al 5000, Villa 18, durante un allanamiento por narcotráfico por parte de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), informó NA.

Al intentar que dos individuos se identificaran, estos se escaparon hacia el interior del humilde barrio. Fueron perseguidos y arrestados en una vivienda, momento en que apareció un tercer delincuente quien disparó sobre los policías.

Como consecuencia del feroz tiroteo, tres efectivos resultaron heridos y uno de ellos falleció al llegar al hospital Castex. Minutos después, el cuerpo de uno de los malvivientes fue hallado en la calle.

En el procedimiento se secuestraron una pistola 9 mm y envoltorios supuestamente con clorhidrato de cocaína fraccionado.

Las víctimas del tiroteo

De acuerdo a la información oficial, el policía que falleció es Santiago Oleksiuk (25), quien recibió tiros en el tórax y la cabeza. En tanto que los heridos -llevados a los hospitales Castex y Diego Thompson- son los agentes Nicolás Muñoz (29), con disparos en el rostro, brazo derecho, hombro y glúteo izquierdo, y Ariel Cardozo (29), con un tiro en la axila derecha. Ambos están internados en grave estado.

Fuente Agencia DIB

