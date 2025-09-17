Femicidio en Necochea: acusado de matar a su esposa será juzgado por jueces técnicos

El femicidio de Magalí Vera (34) se ventilará durante un debate en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea . Héctor Javier Cerfoglio (40) , único imputado, optó ser juzgado por jueces técnicos y dejó de lado la modalidad del juicio por jurados.

El hecho tuvo lugar en la madrugada del 1 de diciembre de 2024. Una cámara de seguridad ubicada en un comercio de calle 50 y 53 de Necochea captó el momento en el que Cerfoglio golpeaba violentamente a su pareja, Vera, hasta dejarla inconsciente, durante la madrugada. Luego del ataque, la subió al coche, que minutos más tarde hundió con la joven en su interior en las aguas del río Quequén Grande .

De acuerdo con Ecos Diarios de Necochea , el fiscal que investigó el caso, Marcos Bendersky , acusó a Cerfoglio del delito de “homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, alevosía, ensañamiento y en un contexto de violencia de género” . La Justicia confirmó esa carátula legal y rechazó el pedido realizado por la Defensoría Oficial de dejar de lado alguno de los agravantes planteados por la Fiscalía. Así, el esposo de Vera enfrenta una pena de prisión perpetua de ser considerado “culpable”.

El video de la secuencia, que se conoció dos días después, permitió completar la reconstrucción del caso que conmocionó a la localidad balnearia y al país, ya que el femicidio alcanzó repercusión nacional. Las imágenes se sumaron a las difundidas el día anterior por el Centro Operativo de Monitoreo Municipal, que dieron cuenta del trayecto que hizo el vehículo, por la Avenida Jesuita Cardiel, hasta la rivera del curso de agua.

Según una publicación de Ecos Diarios en su cuenta de Instagram, donde se veían imágenes captadas con dron de la zona en la ocurrió el femicidio, “la caída del vehículo al Río Quequén no pudo ser accidental”. El informe del medio local agrega que el coche, según se aprecia en los videos que permitieron reconstruir la secuencia, se quedó unos minutos debajo de unos árboles antes de tomar dirección por una calle de tierra directamente hacia el río. Además, fue el padre de Cerfoglio quien le avisó a la Policía sobre el presunto accidente que había tenido su hijo, luego de que él mismo lo llamara aturdido por lo ocurrido.

Cerfoglio fue encontrado en la orilla del río por la Policía, mientras que el vehículo estaba dentro del agua, y fue su padre quien se acercó al rodado para ver si Vera estaba con vida. En ese momento, el sindicado autor del crimen les dijo a los agentes de seguridad que había tenido una discusión con su esposa al regresar de un casamiento y ella le había trabado el volante, versión que se conoció el mismo domingo del hecho, cuando trascendió el caso.

Cerfoglio, quien se comprobó que estaba en estado de ebriedad, intentó en ese mismo momento recuperar las llaves de su casa que habían quedado en el auto y, tras un altercado con los policías, fue trasladado al Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra”. Allí se le realizaron análisis de sangre que confirmaron que estaba alcoholizado.

El cuerpo de Vera fue encontrado horas más tarde, en el río, debajo del muelle del Club Necopesca, a pocos metros del sitio en el que estaba el vehículo. A medida que la fiscalía avanzó con la investigación, se fueron conociendo los detalles del caso que, un primer momento, se presentó como un evento vial causado por la lluvia.

Vera, de 34 años, había trabajado en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y en el último tiempo, había iniciado un un emprendimiento de pastelería. De hecho, esa madrugada fatídica, la joven regresaba junto a su esposo de un casamiento para el que había preparado la torta de bodas. (DIB)