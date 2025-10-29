miércoles 29 de octubre de 2025
29 de octubre de 2025 - 15:33

¿Femicidio en Berisso? Murió una mujer tras un incendio y se sospecha de su pareja

Yanet Rivero falleció por las heridas que le produjo el fuego. Con la hipótesis de femicidio, se cambió la carátula a "homicidio agravado por el vínculo".

Por Agencia DIB
Yanet Rivero, la víctima del presento femicidio de Berisso. (NA)

Una mujer de 35 años falleció tras permanecer internada en grave estado con quemaduras en el 99% de su cuerpo, luego de un incendio ocurrido en su casa de Berisso, en las afueras de La Plata. La justicia investiga a la pareja por presunto femicidio.

El hecho ocurrió este martes en un domicilio de la calle 122 entre 17 y 18, cuando oficiales del Destacamento Villa Progreso acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un incendio, informó Noticias Argentinas. En el interior de la vivienda hallaron a Yanet Rivero inconsciente, con importantes quemaduras, y a Joel Salazar, su pareja, con lesiones de menor gravedad.

Noche de terror en Berisso

Según el relato inicial del hombre, una discusión entre ambos habría derivado en el fuego, y aseguró que Rivero “intentó prenderlo fuego” con nafta, pero terminó incendiándose ella misma. Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación, y los investigadores no descartan que el fuego haya sido provocado adrede por el propio Salazar.

Ambos fueron trasladados por personal del SAME al hospital de Berisso, donde Rivero murió horas después, mientras que Salazar permanece internado con quemaduras menores e intubado, bajo custodia y con vigilancia policial.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°7 del Departamento Judicial La Plata, encabezada por la fiscal Virginia Bravo, quien dispuso que las averiguaciones sean instruidas por la DDI local. Fuentes del caso confirmaron que la fiscalía evalúa si ordena la detención formal de Salazar, en el marco de la causa que pasó a caratularse como “homicidio agravado por el vínculo”.

Agustín Almendra, jugador de Racing.

La Plata: detienen al padre del futbolista Agustín Almendra por integrar banda de "roba ruedas"

