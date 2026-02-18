miércoles 18 de febrero de 2026
18 de febrero de 2026 - 19:03

Falta de acción: la Justicia sobreseyó a Fernando Espinoza en causa por abuso sexual

La denunciante de Fernando Espinoza, Melody Rakauskas, se quedó sin representación legal tras la renuncia consecutiva de tres abogados.

Por Agencia DIB
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sobreseído en causa por abuso sexual.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sobreseído en causa por abuso sexual.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 16 de Buenos Aires sobreseyó al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en una causa por abuso sexual. La decisión se basó en la falta de acción, luego de que la denunciante, Melody Rakauskas, quedara sin representación legal tras la renuncia consecutiva de tres abogados.

Más noticias
La Justicia condenó a Stella Maris Distel a la pena de siete años de prisión.

Puan: siete años de prisión para la mujer que extorsionaba a un hombre con fotos íntimas
Kim Gómez fue asesinada el 25 de febrero de 2025.

"La palabra 'justicia' queda con sabor a poco": comenzó el juicio por el crimen de Kim Gómez

No obstante, Rakauskas anunció en declaraciones a Radio Rivadavia que apelará la resolución. Según explicó, desconocía que no recibiría notificaciones electrónicas o por cédula sobre los apercibimientos judiciales para designar un nuevo letrado.

Fernando Espinoza denunciado

El 12 de este mes, la fiscal Mónica Cuñarro había solicitado el sobreseimiento de Espinoza.

A fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por el jefe comunal contra su procesamiento por abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial. En ese marco, se dispuso su libertad provisoria, junto con la prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante.

De acuerdo con la acusación, Espinoza se habría reunido con Rakauskas en su departamento en tres oportunidades por motivos laborales y, en una de ellas, en mayo de 2021, habría realizado insinuaciones que derivaron en tocamientos sin su consentimiento pese a la resistencia de la mujer.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Puan: siete años de prisión para la mujer que extorsionaba a un hombre con fotos íntimas

"La palabra 'justicia' queda con sabor a poco": comenzó el juicio por el crimen de Kim Gómez

Quién es la exempleada de Morón detenida por la banda que extorsionaba con perfiles falsos en apps de citas

Identifican restos hallados en La Plata: son de una mujer que estaba desaparecida desde diciembre

Abuso sexual en Pergamino: padrastro condenado a 10 años de prisión y madre absuelta por beneficio de la duda

Tiroteo y muerte en el carnaval de Mercedes: detienen a un tercer sospechoso

Muerte en el Carnaval de Mercedes: acribillaron a tiros a un joven en pleno corso

Tragedia en La Plata se entregó el conductor que atropelló y mató a una adolescente

La Plata: detuvieron a un hombre que ofrecía caramelos a niños desde una camioneta

Definieron la fecha del juicio a "La Toretto" de La Plata por atropellar y matar a Walter Armand

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Justicia condenó a Stella Maris Distel a la pena de siete años de prisión.

Puan: siete años de prisión para la mujer que extorsionaba a un hombre con fotos íntimas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sobreseído en causa por abuso sexual.

Falta de acción: la Justicia sobreseyó a Fernando Espinoza en causa por abuso sexual