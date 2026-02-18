Falta de acción: la Justicia sobreseyó a Fernando Espinoza en causa por abuso sexual

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sobreseído en causa por abuso sexual.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 16 de Buenos Aires sobreseyó al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en una causa por abuso sexual. La decisión se basó en la falta de acción, luego de que la denunciante, Melody Rakauskas, quedara sin representación legal tras la renuncia consecutiva de tres abogados.

No obstante, Rakauskas anunció en declaraciones a Radio Rivadavia que apelará la resolución. Según explicó, desconocía que no recibiría notificaciones electrónicas o por cédula sobre los apercibimientos judiciales para designar un nuevo letrado.

Fernando Espinoza denunciado El 12 de este mes, la fiscal Mónica Cuñarro había solicitado el sobreseimiento de Espinoza.

A fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por el jefe comunal contra su procesamiento por abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial. En ese marco, se dispuso su libertad provisoria, junto con la prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante.

De acuerdo con la acusación, Espinoza se habría reunido con Rakauskas en su departamento en tres oportunidades por motivos laborales y, en una de ellas, en mayo de 2021, habría realizado insinuaciones que derivaron en tocamientos sin su consentimiento pese a la resistencia de la mujer. Fuente: Agencia DIB

