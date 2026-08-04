Robaban motos en La Plata y las vendían con documentación falsa en Quilmes

Las dos motos robadas que se encontraron tras la persecución en La Plata. NA

Después de una vertiginosa persecución por las calles, tres jóvenes fueron detenidos por integrar una banda que robaba motocicletas en La Plata para llevar a Ezpeleta, en el partido de Quilmes, donde se alteraba su numeración para venderlas con documentación falsa.

Persecución en La Plata La investigación, a cargo de la Comisaría Tercera y efectivos de la División Motorizada, identificó a una camioneta en la que se movilizaban los sospechosos. Al advertir la presencia policial en la zona de 161 y 68, los ocupantes intentaron escapar, aunque fueron interceptados luego de un seguimiento que finalizó en la esquina de las calles 610 y 150, informó Noticias Argentinas.

Los arrestados fueron identificados como Federico Eduardo Miño (19), Michel Alexander Palau (23) y Dylan Jonatan Closs (21), todos oriundos de Quilmes. En la Fiat Fiorino en la que se desplazaban se hallaron una Honda Tornado y una Kawasaki KLX 300 que habían sido robadas en La Plata.

Cómo operaba la banda La modalidad de esta banda consistía en adulterar en un taller de Ezpeleta los datos identificatorios de las motos robadas en La Plata, para luego venderlas en el mercado ilegal con papeles falsificados.

La causa quedó en manos de la UFI N° 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, bajo las imputaciones de robo, atentado y resistencia a la autoridad y encubrimiento. Se investiga desde cuándo esta banda se dedicaba a robar y falsificar motos. Durante la persecución un patrullero que se dirigía para sumarse al operativo, cayó a un canal de desagüe en 160 y 78. Fuente: Agencia DIB

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