lunes 27 de octubre de 2025
27 de octubre de 2025 - 17:15

Ezeiza: confirman procesamientos por ingresar drogas a la cárcel con certificados de embarazo apócrifos

La Justicia confirmó los procesamientos de 3 varones y 6 mujeres en una causa en la que se investiga el funcionamiento de una organización criminal en Ezeiza.

Por Agencia DIB
Ingreso de droga al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Ingreso de droga al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

La Justicia confirmó los procesamientos de nueve personas -tres varones y seis mujeres- en una causa en la que se investiga el funcionamiento de una organización criminal dedicada al ingreso y comercialización de drogas dentro del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y confirmó la prisión preventiva de tres de los procesados.

Más noticias
LLA avanza ajusta detalles en la provincia de Buenos Aires para la elección del domingo.

Cierre de campaña: LLA ajusta detalles, sin confirmar la presencia de Milei el miércoles en Ezeiza
La escuela 83 de Los Hornos, en La Plata.

La Plata: denuncian golpiza en la puerta del colegio donde votaban
  1. De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal, la decisión fue adoptada por los jueces César Álvarez y Roberto Agustín Lemos Arias, quienes consideraron configurado el delito de comercialización de estupefacientes agravado por haberse cometido en forma organizada entre tres o más personas y dentro de un establecimiento penitenciario.

A través de evidencias colectadas se reconstruyó el funcionamiento de una organización criminal con base en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, que operó al menos entre noviembre de 2019 y julio de 2024, cuyo objetivo era ingresar y comercializar estupefacientes dentro de establecimientos penitenciarios, evadiendo los controles de ingreso de visitantes y mercaderías. De acuerdo con la investigación, cita el sitio “Fiscales”, el grupo estaba integrado por personas privadas de su libertad y por otras que actuaban desde fuera de la cárcel, en libertad, en su mayoría vinculadas entre sí por lazos familiares o afectivos.

El ingreso de drogas a la cárcel de Ezeiza

En la pesquisa se estableció que distintas mujeres que colaboraban con el grupo se registraban como parejas de reclusos y presentaban certificados de embarazo falsos que les permitían eludir el control por rayos X (body scan) dispuesto en los protocolos de seguridad penitenciaria. Una vez dentro de las unidades, transportaban en su cuerpo pequeñas cantidades de droga previamente fraccionadas y empaquetadas, que luego eran entregadas a las personas privadas de su libertad para su distribución y venta interna.

La fiscalía informó que las operaciones se extendieron más allá del CPF I de Ezeiza, pues se identificaron maniobras similares en la Unidad Penitenciaria N° 60 del Servicio Penitenciario Bonaerense, situada en Merlo, y en la Alcaidía N° 10 bis de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Siempre de acuerdo con “Fiscales”, a partir del entrecruzamiento de datos, pudo establecerse que los compradores, también privados de libertad, abonaban la droga adquirida mediante la cesión de sus haberes (peculios), autorizando a miembros de la organización a percibir los cheques emitidos por la administración del penal. Esos fondos eran luego administrados y registrados en forma detallada con un control financiero centralizado en uno de los internos que actuaba como coordinador general de las maniobras, informó la fiscalía. (DIB)

Temas
Ver más

Cierre de campaña: LLA ajusta detalles, sin confirmar la presencia de Milei el miércoles en Ezeiza

La Plata: denuncian golpiza en la puerta del colegio donde votaban

Mar del Plata: intentó asfixiar a su pareja, la hija de la mujer llamó a la policía y lo detuvieron

Cinco detenidos en la Provincia durante la jornada electoral

Condenan a un joven y a sus padres por matar, descuartizar y quemar en una parrilla a una vecina

Triple femicidio narco: detuvieron a la mujer de Víctor Sotacuro Lázaro

Imputaron al ex novio de Lourdes Fernández por privación ilegítima de la libertad

La Corte bonaerense ratificó la pena por el choque en el Delta que mató al hijo de Storani

Triple femicidio narco: el fiscal pidió las preventivas de todos los detenidos

Chocaron dos trenes de la Línea Urquiza en San Miguel: al menos doce heridos

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El dólar bajó tras el triunfo de La Libertad Avanza.

El día después: euforia de los mercados, baja del dólar y Riesgo País en 652 puntos

Por  Agencia DIB