Crimen en un cotillón de La Plata: la víctima no tenía deuda de alquiler con el dueño del local

La investigación por el crimen de una mujer en un cotillón de la ciudad de La Plata dio un giro, ya que los agentes que llevan adelante el caso corroboraron que la víctima, Paula Lastiris, tenía el pago del alquiler del local al día . De este modo, la versión de que el sospechoso la mató porque le debía dinero se cayó y ese no sería el móvil del homicidio.

Horror en La Plata: el dueño de un local asesinó a la mujer que le alquilaba

Ahora se esperan las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas al detenido, Leopoldo Olegario Araoz , que podrían abrir otras líneas de investigación. El imputado fue sometido a indagatoria, pero por recomendación de su abogado defensor se negó a declarar. El juez de Garantías, Pablo Nicolás Raele, consideró que existen elementos suficientes para sostener la imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso con portación ilegal.

En el caso interviene la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo. No se descarta que en las próximas horas la causa pueda cambiar de caratula de homicidio a femicidio , lo que agravaría la situación del responsable.

El caso

El brutal episodio ocurrió el miércoles 29 de abril a pocas cuadras del centro de la ciudad de La Plata. Un hombre armado ingresó a un comercio de cotillón ubicado en calle 37 entre 9 y 10 y le disparó a quemarropa a la mujer que atendía el local. La víctima, Paula Lastiris, de 47 años, fue trasladada de urgencia al hospital San Martín, pero falleció poco después del ataque.

Con la descripción del atacante, la policía montó un operativo cerrojo con motos del Escuadrón Motorizado UPPL y SASU, que patrullaban la zona. Minutos después, lograron detener al sospechoso en calle 35 entre 5 y 6. En su poder secuestraron un revólver.

Fuente: Agencia DIB