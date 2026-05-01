viernes 01 de mayo de 2026
1 de mayo de 2026 - 18:20

Crimen en un cotillón de La Plata: la víctima no tenía deuda de alquiler con el dueño del local

Los agentes que llevan adelante la investigación corroboraron que Paula Lastiris mantenía al día el pago del local. El sospechoso se negó a declarar.

Por Agencia DIB
Paula Lastiris en el cotillón de La Plata donde trabajaba. (Foto: Threads/@paulacarolaina)

Paula Lastiris en el cotillón de La Plata donde trabajaba. (Foto: Threads/@paulacarolaina)

Paula LAstiris 2

La investigación por el crimen de una mujer en un cotillón de la ciudad de La Plata dio un giro, ya que los agentes que llevan adelante el caso corroboraron que la víctima, Paula Lastiris, tenía el pago del alquiler del local al día. De este modo, la versión de que el sospechoso la mató porque le debía dinero se cayó y ese no sería el móvil del homicidio.

Más noticias
El local donde ocurrió el crimen de Paula Lastiris.

Horror en La Plata: el dueño de un local asesinó a la mujer que le alquilaba
El caso Micaela puso en agenda la palabra grooming.

Grooming: Bahía Blanca recuerda a Micaela, la niña de 12 años asesinada en 2016

Ahora se esperan las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas al detenido, Leopoldo Olegario Araoz, que podrían abrir otras líneas de investigación. El imputado fue sometido a indagatoria, pero por recomendación de su abogado defensor se negó a declarar. El juez de Garantías, Pablo Nicolás Raele, consideró que existen elementos suficientes para sostener la imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso con portación ilegal.

En el caso interviene la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo. No se descarta que en las próximas horas la causa pueda cambiar de caratula de homicidio a femicidio, lo que agravaría la situación del responsable.

Paula LAstiris 2

El caso

El brutal episodio ocurrió el miércoles 29 de abril a pocas cuadras del centro de la ciudad de La Plata. Un hombre armado ingresó a un comercio de cotillón ubicado en calle 37 entre 9 y 10 y le disparó a quemarropa a la mujer que atendía el local. La víctima, Paula Lastiris, de 47 años, fue trasladada de urgencia al hospital San Martín, pero falleció poco después del ataque.

Con la descripción del atacante, la policía montó un operativo cerrojo con motos del Escuadrón Motorizado UPPL y SASU, que patrullaban la zona. Minutos después, lograron detener al sospechoso en calle 35 entre 5 y 6. En su poder secuestraron un revólver.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Horror en La Plata: el dueño de un local asesinó a la mujer que le alquilaba

Grooming: Bahía Blanca recuerda a Micaela, la niña de 12 años asesinada en 2016

La Plata: uno de los acusados por el crimen de Kim Gómez volvió a la escuela y las familias tienen miedo

El tiempo: ingresa un frente frío, bajan las temperaturas y se pronostican heladas

Bahía Blanca: detuvieron a dos hombres con armas, vizcachas y sin los permisos correspondientes

Walter Correa apuntó al Gobierno nacional: "Todos los días tenemos una situación de cierre y despidos""

Trabajo y brecha de género: las mujeres cargan con más de una hora y media diaria en tareas de cuidado

Escuelas: el Gobierno bonaerense invierte 1,8 mil millones de pesos en obras de gas

Las multas de tránsito en la provincia suben un 17% para el próximo bimestre

Cuenta DNI: todos los descuentos del mes de mayo y cuotas sin interés con la app

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un operativo de control de tránsito.

Las multas de tránsito en la provincia suben un 17% para el próximo bimestre

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Las armas incautadas en un operativo sobre la Ruta Nacional 35, en el que dos hombres quedaron detenidos. 

Bahía Blanca: detuvieron a dos hombres con armas, vizcachas y sin los permisos correspondientes

Por  Ana Roche