Hallaron los restos del otro pescador que era buscado en el Río de la Plata

Los restos de José Luis Herrera fueron encontrados en el Río de la Plata, en Punta Lara.

Luego de un intenso operativo, la Prefectura Naval Argentina (PNA) dio con el cuerpo de José Luis Herrera, el segundo pescador que había desaparecido el domingo pasado en el Río de la Plata, a la altura de Avellaneda.

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Según confirmó la Policía bonaerense, cuerpo fue hallado en la localidad de Punta Lara , distrito de Ensenada, flotando a unos 10 kilómetros de la costa.

Al advertir que las características físicas y los tatuajes coincidían con los datos de Herrera aportados en la denuncia, los efectivos dieron aviso al titular de la UFI N°1 de Avellaneda/Lanús para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Tras la intervención judicial, los restos fueron trasladados a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde su esposa finamente reconoció el cuerpo.

La fiscalía ordenó la realización de la autopsia para determinar las causas y circunstancias de la muerte. En tanto, el martes por la tarde había sido hallado el cuerpo de Alcides Ledesma, a la altura de Quilmes.

Ledesma y Herrera habían ingresado al agua a la altura de Parque del Río, en la localidad de Villa Domínico, Avellaneda, el domingo pasado, con un bote pequeño con intención de pescar.

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Ese día si bien no había pronóstico de lluvia, había en la región alerta amarilla por fuertes vientos, lo que generó condiciones adversas para la navegación.

Un testigo que pescaba en el lugar fue el último que tuvo contacto con ellos entrada la tarde del domingo. Los vio haciendo luces en el horizonte y registró el momento con la cámara de su celular.

Desde la madrugada del lunes, Prefectura Nacional Argentina (PNA) montó un fuerte operativo en la costanera de la zona sur del conurbano bonaerense con helicópteros y embarcaciones para dar con su paradero.

Además, a través del Servicio de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la PNA, se puso en conocimiento a cada buque de mayor envergadura -que navega exclusivamente por los canales fluviales- para que hiciera un avistamiento preventivo.

Fuente: Agencia DIB