Filtran audios que involucrarían a Milei en un supuesto apoyo a una campaña contra Petro y Sheinbaum

El presidente Milei no dudó en condenar el atentado. NA

Una serie de audios de conversaciones entre el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, el actual mandatario de ese país, Nasry Asfura y su vice María Antonieta Mejía, involucran al presidente argentino Javier Milei en la presunta entrega de una suma en dólares para financiar un esquema de comunicación destinado a cuestionar a Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, los presidentes de Colombia y México, respectivamente.

Los audios fueron difundidos por el Diario La Red, de España, dirigido por el exvice de ese país Pablo Iglesias -uno de los fundadores del izquierdista Podemos- y el portal de investigación Honduras Gate, que los publicaron entre el viernes pasado y hoy. Se trata de conversaciones vía WhatsApp, Telegram y Signal en las que se habla de establecer a Honduras como una zona de influencia estadounidense para luchar contra la influencia de gobiernos progresistas.

En una de esas esas grabaciones, que sería del 30 de enero de este año, Hernández le dice a Asfura que van a “montar una célula” para influir en la opinión pública. “Vamos a montar una célula Presidente (Asfura). Desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas”.

Y en ese contexto, Hernández se refiere al Presidente argentino “Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy muy muy buena y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y lo más importante contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya”, en referencia al expresidente José Manuel Zelaya, destituido por un golpe de Estado en 2009 y marido de la posterior mandataria Xiomara Castro.

La supuesta participación de Milei se precisa en otro audio, que sería del día posterior, en el que Hernández habla con la vicepresidenta de Asfura, María Antonieta Mejía. Le comenta que para montar esa oficina para influir en la opinión pública necesita recursos y dice que el Presidente Asfura le había había contado que "pudimos hablar con Javier Milei, y él está apoyando con 350 mil dólares. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando, ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte”. Hernández fue condenado por narcotráfico por un tribunal de Nueva York, pero el presidente Donald Trump lo indultó cuando accedió a su cargo. Fuente: Agencia DIB.

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