En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ADEPA pide respeto al trabajo periodístico

En un comunicado a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) llama a los poderes del Estado y a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la importancia de garantizar una atmósfera de reconocimiento y aceptación hacia la labor periodística..

ADEPA expresó "máxima preocupación" por la restricción del acceso de periodistas a la Casa de Gobierno

El ejercicio del periodismo libre, sin trabas ni presiones , constituye uno de los pilares del sistema republicano de gobierno. En las democracias consolidadas, el acceso a la información pública, la posibilidad de indagar, preguntar y difundir hechos de interés público, así como el respeto por el trabajo de los periodistas, forman parte de estándares esenciales para asegurar la transparencia institucional y la rendición de cuentas.

ADEPA subraya que el reconocimiento del papel de la prensa no debe limitarse a declaraciones formales , sino expresarse en conductas concretas por parte de los distintos actores de la sociedad. Una especial responsabilidad tienen los representantes de los poderes públicos, y dentro de ellos, las más altas autoridades de la Nación. La descalificación, la agresión verbal o cualquier forma de hostigamiento hacia periodistas y medios no solo afectan a quienes ejercen la profesión, sino que empobrecen el debate público y debilitan la calidad democrática.

El respeto por la diversidad de opiniones, la convivencia en el disenso y la aceptación del escrutinio periodístico son valores que deben ser promovidos activamente, especialmente por quienes tienen responsabilidades institucionales.

El acceso a la información y la libertad de expresión no son prerrogativas sectoriales, sino derechos fundamentales de la ciudadanía. Su vigencia efectiva requiere de un entorno donde el periodismo pueda desarrollarse con independencia, sin restricciones indebidas ni presiones.

En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, ADEPA reafirma su compromiso con la defensa de estos principios y convoca a todos los sectores a fortalecer una cultura democrática basada en el respeto, la pluralidad y la libertad.

Por qué el 3 de mayo es el Día de la Libertad de Prensa

El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1933, siguiendo una recomendación de la Conferencia General de la UNESCO.

Se eligió este día para conmemorar la Declaración de Windhoek, un documento redactado por periodistas africanos el 3 de mayo de 1991 durante un seminario de la UNESCO en Namibia.

Este documento es fundamental porque definió los principios de una prensa libre, independiente y pluralista; estableció que una prensa libre es esencial para el desarrollo y el mantenimiento de la democracia; y surgió en un contexto donde muchos periodistas en África (y otras partes del mundo) enfrentaban censura, persecución y violencia.

¿Cuál es el objetivo de este día?

Más allá de la efeméride, la UNESCO evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial; defiende a los medios de comunicación de los ataques contra su independencia; y rinde homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión.

Cada año, organiza una conferencia global y otorga el Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano, nombrado en honor a un periodista colombiano que fue asesinado por su trabajo de investigación. Cano era el director del diario El Espectador y fue asesinado por sicarios en 1986 debido a sus denuncias contra el Cartel de Medellín.

Fuente: Agencia DIB