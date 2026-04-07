martes 07 de abril de 2026
7 de abril de 2026 - 17:20

Escobar: abusó de una menor, estuvo 13 años prófugo y lo atraparon haciendo compras

Un hombre fue detenido en Escobar, acusado de abusar sexualmente de una menor en 2013. Una larga investigación determinó que solía hacer compras en un comercio mayorista, donde fue aprehendido.

Por Agencia DIB
Después de trece años huyendo, el abusador fue detenido en Escobar.

Después de trece años huyendo, el abusador fue detenido en Escobar.

Resumen

Un operativo de la DDI Zárate-Campana permitió la detención en Escobar de un hombre que se encontraba prófugo desde hacía más de trece años por una causa de abuso sexual. La investigación tuvo un punto clave en el seguimiento de sus movimientos en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, donde solía permanecer durante los fines de semana.

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El procedimiento se concretó en inmediaciones de la Ruta 25 y la Colectora de Panamericana, en la ciudad de Escobar. Allí, los efectivos lograron interceptar al acusado cuando salía de un comercio mayorista, en el marco de una acción previamente planificada, informó Resumen de Pilar.

Prófugo, pero de compras

El sospechoso de 31 años era buscado desde 2013 por un hecho ocurrido en San Martín, en el que está acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 14 años. Desde entonces había logrado mantenerse fuera del alcance de la Justicia.

El avance de la causa se apoyó en tareas de inteligencia y análisis de datos que permitieron detectar patrones en su rutina. En ese contexto, los investigadores obtuvieron información relevante que indicaba que el hombre solía trasladarse los fines de semana hasta una vivienda ubicada en el barrio Ferrum, en Villa Rosa.

Abusó de una menor de 14 años

Esa pista resultó determinante para orientar la búsqueda y establecer un seguimiento más preciso. A partir de allí, se identificaron también otros hábitos del acusado, entre ellos la realización frecuente de compras en un comercio mayorista de la zona, lo que finalmente permitió montar el operativo que derivó en su captura.

El arresto se produjo sin que se registraran incidentes, poniendo fin a más de trece años en los que el hombre permaneció prófugo. Tras su detención, quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 de San Martín, que interviene en la causa y continúa con las actuaciones judiciales correspondientes.

Fuente: Agencia DIB

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