Escándalo en Escobar: expulsaron a una docente de secundaria por una relación con un exalumno

Una docente de 38 años fue expulsada del Colegio Preuniversitario Dr. Ramón A. Cereijo de Escobar cuando se confirmó que mantenía una relación afectiva con un exalumno de la institución. El vínculo comenzó en 2025, cuando el joven todavía estaba en el colegio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) .

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Con el paso de los meses la relación comenzó a trascender entre los estudiantes hasta que se convirtió en un tema recurrente dentro del establecimiento.

La identidad de la docente, de 38 años y profesora de inglés, no se conoció . El caso tomó tal dimensión que el “vox pópuli” terminó por llegar a las autoridades, que activaron los protocolos internos correspondientes.

A partir de allí, los directivos iniciaron actuaciones administrativas y mantuvieron una reunión con la familia del exalumno para confirmar la veracidad de los hechos. Una vez corroborada la relación, se resolvió el apartamiento de la docente.

“Su conducta no cuadraba con el perfil de la institución”

Desde la institución confirmaron que “la docente fue despedida”, aunque encuadraron la decisión en “una reestructuración del personal”. No obstante, también deslizaron cuestionamientos más directos: “Su conducta no cuadraba con el perfil académico y humano acorde a una institución como el colegio preuniversitario”.

En ese sentido, indicaron que la medida fue consensuada con el Municipio y la UBA.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre posibles derivaciones en otros ámbitos ni eventuales medidas adicionales, mientras la comunidad educativa sigue de cerca la evolución de un caso que generó fuerte repercusión interna.

Fuente: Agencia DIB