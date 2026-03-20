viernes 20 de marzo de 2026
20 de marzo de 2026 - 10:42

Escándalo en una comisaría marplatense: un policía insultó y echó a los empujones a una mujer

El efectivo, que no quiso tomar una denuncia de la víctima, fue automáticamente desafectado.

Por Agencia DIB
El momento en el que el policía empuja a la mujer para que salga de la comisaría.

El momento en el que el policía empuja a la mujer para que salga de la comisaría.

Captura de video

Mar del Plata se encuentra sorprendida e indignada por un hecho que se produjo en la comisaría decimosexta, cuando un integrante de esa dependencia maltrató a una mujer que había ido a radicar una denuncia.

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Toda la secuencia quedó registrada en la cámara de seguridad de la comisaría ubicada en el barrio Bosque Grande. Como consecuencia de sus acciones el funcionario policial fue desafectado por Asuntos Internos.

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Jueves al mediodía

Según La Capital, los hechos se registraron pasado el mediodía del jueves en la guardia de la dependencia de Camusso al 1500, hasta donde llegó la mujer acompañada de su pareja.

En el video se observa cómo la denunciante aguarda en una silla hasta que decide hablar con el ayudante de guardia, un subteniente con tareas administrativas, sin armas ni uniforme excepto una chomba.

Entonces, le comentó al efectivo que quería hacer una denuncia relacionado al uso indebido que una persona estaba haciendo en las redes sociales de la dirección de su comercio.

“Hacé lo que quieras”

El policía le contestó que eso no se había configurado como un delito y la mujer insistió en que debía tomarle la denuncia, y que si no lo hacía iba a ir a la DDI. “Y voy a decir que no me quisiste tomar la denuncia”, le dijo. La discusión escaló un poco más hasta que el policía le respondió con un exabrupto: “Hacé lo que quieras… andá a lavarte el orto”.

La mujer se indignó y quiso tomar imágenes con su teléfono. El policía se paró, abrió la puerta e intentó echarla a empujones. Momentos después, atraídos por el griterío, aparecieron el titular de la dependencia, comisario Nicolás Tisera, y otros efectivos. Tisera se encargó de contener a la mujer y brindarle todas las garantías para que se tranquilizara.

De inmediato se dio aviso a Asuntos Internos que tomó la decisión automática de desafectar al efectivo policial mientras avance el sumario correspondiente.

Tareas administrativas

Es un policía que desde 2017 trabaja en tareas administrativas sin uso del arma reglamentaria. De todos modos, no presentaba antecedentes de maltrato ni conductas de este tipo”, afirmó una fuente policial.

Se supo que en los últimos días el efectivo perdió a un integrante de su familia en un choque en la Ruta 88, y se le atribuyó su accionar a la inestabilidad emocional por la que estaba atravesando.

Fuente: Agencia DIB

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