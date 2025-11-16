domingo 16 de noviembre de 2025
16 de noviembre de 2025 - 16:31

Detienen a un sargento de la Bonaerense por el secuestro y violación de una joven en La Plata

Jonathan Andrés Peralta, de 32 años, fue detenido por la DDI acusado de secuestrar y abusar sexualmente de una mujer de 25 años en el Parque Pereyra Iraola. El ataque ocurrió en City Bell y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Por Agencia DIB
La entrada del Parque Pereyra Iraola por donde cruzó el sargentojunto a la víctima.

Google Street View

Un sargento de la Policía Bonaerense fue detenido acusado de haber secuestrado, retenido y abusado sexualmente de una joven de 25 años en La Plata. El sospechoso, identificado como Jonathan Andrés Peralta (32), fue arrestado por efectivos de la DDI en Florencio Varela tras una investigación que combinó cámaras de seguridad, reconocimiento de rostro y el seguimiento del vehículo robado a la víctima.

El ataque ocurrió el jueves pasado en plena tarde, en la zona de City Bell. Según la denuncia, la joven caminaba por la calle 14 entre 474 y 476 cuando fue sorprendida por un hombre que simulaba transportar una caja.

Al acercarse, el agresor arrojó el objeto al suelo, extrajo lo que parecía ser un arma de fuego y la obligó a subir a su auto, un Volkswagen Gol Trend, inmovilizándola antes de alejarse del lugar.

Embed - Una joven fue secuestrada en CIty Bell

Las imágenes captadas por cámaras vecinales fueron claves para reconstruir la secuencia.

Fue llevada al Parque Pereyra Iraola

La víctima relató que el atacante la llevó al Parque Pereyra Iraola, donde la retuvo por alrededor de tres horas. En ese lapso la interrogó, intentó evitar que escapara y finalmente la sometió sexualmente sin preservativo. Luego, según su testimonio, el hombre esperaba encontrarse allí con terceras personas, algo que finalmente no ocurrió. Tras abandonar el parque, circuló por Camino General Belgrano y Camino Centenario, y liberó a la joven, devolviéndole sus pertenencias, pero quedándose con su vehículo.

Los investigadores reconstruyeron el recorrido posterior al robo mediante cámaras de tránsito, declaraciones y análisis del trayecto. Ese trabajo los llevó a la zona de Florencio Varela, donde el sospechoso fue individualizado como miembro activo de la Policía Bonaerense, con domicilio en Ingeniero Allan. La confirmación surgió tras comparativas de rostro y la revisión del personal policial destacado en la región.

Localizaron el auto

Ayer por la tarde, Peralta fue observado saliendo de su casa a bordo de un Nissan March blanco sin patente colocada. El auto tenía pedido de secuestro por “robo automotor”. Al interceptarlo, la policía encontró una pistola Bersa BP9CC calibre 9 mm, municiones, una chapa patente apócrifa y documentación vinculada a la investigación.

El sargento quedó aprehendido y quedó imputado por robo calificado de automotor, abuso sexual y privación ilegal de la libertad. Interviene la UFI N.º 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, junto al Juzgado de Garantías N.º 5. Las autoridades investigan ahora si Peralta pudo haber participado en otros hechos de características similares.

Temas
La entrada del Parque Pereyra Iraola por donde cruzó el sargentojunto a la víctima. video

Por  Agencia DIB