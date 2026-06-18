Detienen a los responsables de un centro para adicciones en Derqui que seguía funcionando pese a una clausura

Una pareja fue detenida en las últimas horas en Presidente Derqui, partido de Pilar, en el marco de una investigación judicial por presuntas maniobras irregulares vinculadas al funcionamiento de un centro de rehabilitación para personas con consumos problemáticos, que continuaba operaba en la localidad pese a haber sido clausurado por las autoridades sanitarias.
De acuerdo con Resumen, los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) Pilar, en una causa que tramita en la UFI N°4 del partido y que incluye acusaciones por lesiones leves, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre, estafa, privación ilegal de la libertad agravada, usurpación de títulos y honores, entre otros delitos.
Cambios de nombre
Los detenidos fueron identificados como R.A.A., de 34 años, y M.E.G.M., de 22, quienes según la investigación serían los responsables de un establecimiento que funcionaba en un inmueble ubicado sobre la calle Antonio Toro al 1400, en Derqui.
La investigación se inició a partir de informes elevados por organismos especializados en salud mental y derechos humanos, que advirtieron que tras la clausura de la fundación "Nuevo Camino" sus responsables habrían continuado desarrollando actividades similares bajo diferentes nombres de fantasía, entre ellos "Recuperá tu Camino", "Priorizar" y "Centro de Vida y Familia".
Clausura y funcionamiento encubierto
Según consta en el expediente, distintas inspecciones realizadas por organismos dependientes del Ministerio de Salud bonaerense detectaron numerosas irregularidades e infracciones en el lugar, lo que derivó en una clausura provisoria dispuesta para resguardar la seguridad, la salubridad y la higiene de las personas alojadas.
A partir de las tareas investigativas realizadas por la SubDDI Pilar, los detectives lograron establecer que en el predio de Antonio Toro y Pellegrini continuaba funcionando un centro de rehabilitación para personas con adicciones.
Los investigadores determinaron que R.A.A. se presentaba periódicamente en el establecimiento, donde impartía directivas a otros internos que cumplían funciones de referentes dentro del lugar. Asimismo, surgieron testimonios que señalaban que el centro carecería de habilitación para funcionar y que habrían existido situaciones de maltrato hacia personas alojadas.
Detenciones
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos que fueron realizados con la participación de personal de distintas áreas provinciales y municipales, entre ellas organismos de fiscalización sanitaria, equipos de salud, el SAME, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y el Comité de Crisis de la Municipalidad de Pilar.
Durante el operativo inicial fue aprehendido R.A.A. y se secuestraron teléfonos celulares, documentación vinculada a los internos alojados y recetas médicas. Posteriormente, la fiscalía dispuso continuar las tareas para localizar a M.E.G.M.
Los sospechosos fueron localizados cuando circulaban a bordo de una camioneta Ford Ranger y fueron interceptados por efectivos policiales en la intersección de Ruta 25 y Lisandro de la Torre. Allí se concretaron las detenciones de ambos imputados y el secuestro de nuevos teléfonos celulares.
Fuente: Agencia DIB