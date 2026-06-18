Detienen a los responsables de un centro para adicciones en Derqui que seguía funcionando pese a una clausura

Los detenidos en el caso del centro de adicciones de Derqui.

Una pareja fue detenida en las últimas horas en Presidente Derqui , partido de Pilar , en el marco de una investigación judicial por presuntas maniobras irregulares vinculadas al funcionamiento de un centro de rehabilitación para personas con consumos problemáticos , que continuaba operaba en la localidad pese a haber sido clausurado por las autoridades sanitarias.

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De acuerdo con Resumen, los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) Pilar , en una causa que tramita en la UFI N°4 del partido y que incluye acusaciones por lesiones leves, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre, estafa, privación ilegal de la libertad agravada, usurpación de títulos y honores , entre otros delitos.

Los detenidos fueron identificados como R.A.A., de 34 años , y M.E.G.M., de 22 , quienes según la investigación serían los responsables de un establecimiento que funcionaba en un inmueble ubicado sobre la calle Antonio Toro al 1400 , en Derqui.

La investigación se inició a partir de informes elevados por organismos especializados en salud mental y derechos humanos, que advirtieron que tras la clausura de la fundación "Nuevo Camino" sus responsables habrían continuado desarrollando actividades similares bajo diferentes nombres de fantasía, entre ellos "Recuperá tu Camino" , "Priorizar" y "Centro de Vida y Familia" .

Clausura y funcionamiento encubierto

Según consta en el expediente, distintas inspecciones realizadas por organismos dependientes del Ministerio de Salud bonaerense detectaron numerosas irregularidades e infracciones en el lugar, lo que derivó en una clausura provisoria dispuesta para resguardar la seguridad, la salubridad y la higiene de las personas alojadas.

A partir de las tareas investigativas realizadas por la SubDDI Pilar, los detectives lograron establecer que en el predio de Antonio Toro y Pellegrini continuaba funcionando un centro de rehabilitación para personas con adicciones.

Los investigadores determinaron que R.A.A. se presentaba periódicamente en el establecimiento, donde impartía directivas a otros internos que cumplían funciones de referentes dentro del lugar. Asimismo, surgieron testimonios que señalaban que el centro carecería de habilitación para funcionar y que habrían existido situaciones de maltrato hacia personas alojadas.

Detenciones

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos que fueron realizados con la participación de personal de distintas áreas provinciales y municipales, entre ellas organismos de fiscalización sanitaria, equipos de salud, el SAME, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y el Comité de Crisis de la Municipalidad de Pilar.

Durante el operativo inicial fue aprehendido R.A.A. y se secuestraron teléfonos celulares, documentación vinculada a los internos alojados y recetas médicas. Posteriormente, la fiscalía dispuso continuar las tareas para localizar a M.E.G.M.

Los sospechosos fueron localizados cuando circulaban a bordo de una camioneta Ford Ranger y fueron interceptados por efectivos policiales en la intersección de Ruta 25 y Lisandro de la Torre. Allí se concretaron las detenciones de ambos imputados y el secuestro de nuevos teléfonos celulares.

Fuente: Agencia DIB