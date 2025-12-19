Detectaron una filtración masiva de datos personales de argentinos en la Dark Web

En la filtración hay más de 60 millones de registros de la base de datos de ciudadanos de ARCA y 176 millones de ANSES.

Una filtración de datos habría dejado expuestos más de 1 terabyte de información confidencial de SudamericaData , una empresa dedicada a la elaboración y venta de reportes sobre personas y compañías, según informó Daily Dark Web . Hasta ahora, no hubo confirmación oficial por parte de los organismos estatales mencionados en los archivos filtrados. El presunto delito, que podría ser el más grande de la historia de este tipo en el país, incluiría información filtrada de ANSES , ARCA , los Registros de la Propiedad Automotor, compañías de telefonía celular y millones de direcciones de correo electrónico recopiladas para campañas de marketing. Por el momento, ARCA negó la presunta filtración .

Tras su clausura judicial en 2023 , la firma habría continuado operando bajo el nombre Work Management . El material filtrado incluiría bases de datos y código fuente de sistemas internos, lo que eleva los riesgos de explotación.

Era una base que en su momento era consultada por las fuerzas de seguridad al momento de encarar investigaciones, pero no estaba inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos , que funcionaba bajo la órbita de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Más de 60 millones de registros de la base de datos de ciudadanos de ARCA

Más de 75 millones de registros de la base de datos de propiedad de vehículos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA)

Más de 176 millones de registros de bases de datos laborales de la ANSES que contienen números de teléfono, correos electrónicos, direcciones, salarios y relaciones laborales

Más de 100 millones de registros de bases de datos de compañías de telefonía celular

Millones de direcciones de correo electrónico recopiladas para campañas de marketing

Datos de usuarios internos de la web de la compañía y el código fuente de la misma

Negación de ARCA

Pese a lo que se divulgó, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) afirmó que los datos de las personas está debidamente resguardados y descartó que la supuesta filtración haya afectado las bases del organismo.

“Ante las versiones que circulan sobre una supuesta filtración de datos de ciudadanos argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desmiente cualquier incidente que comprometa la seguridad de la información administrada por el organismo”, señaló el organismo.

ARCA confirmó "que no se ha detectado ningún acceso no autorizado, vulneración de sistemas ni compromiso de las bases de datos de los contribuyentes. Asimismo, se aclara que los datos presentados en la supuesta filtración no corresponden a información confidencial ni amparada por el secreto fiscal”.

“Es importante destacar que el organismo monitorea de manera continua su infraestructura tecnológica y aplica las mejores prácticas en materia de protección de datos, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información”, finalizó el comunicado que recibió

En 2020

SudamericaData fue fundada a finales de 2020 por Mario Fernando Ares, de profesión ingeniero y exfuncionario de la AFIP, y Silvia Gladis Duarte, psicopedagoga. La firma quedó bajo la lupa de la Justicia en noviembre de 2023, cuando el expolicía Ariel Zanchetta, señalado como un inorgánico de la SIDE y de la AFI, buceó en los registros de esa empresa para buscar los datos de más de dos mil jueces, funcionarios, dirigentes, artistas y periodistas que se convirtieron en “blancos” de sus actividades, según dictaminó en ese momento el fiscal Gerardo Pollicita.

Aunque Ares y Duarte aseguraron en su momento que se nutrían de bases públicas, lo cierto es que la cantidad de información que ofrecían a sus clientes sorprendía por el nivel de detalles sobre la privacidad de las personas buscadas: número de teléfono celular particular, correo electrónico privado, monto exacto de ingresos salariales, "bienes personales" de los “objetivos” (incluyendo inmuebles a su nombre) o datos provenientes, al parecer, de AFIP, por mencionar algunos ejemplos.

Fuente: Agencia DIB