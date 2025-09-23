martes 23 de septiembre de 2025
23 de septiembre de 2025 - 14:46

Desaparecidas en La Matanza: investigan la pista de una camioneta blanca

Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron vistas por última vez el viernes. Creen que subieron a una camioneta en la Rotonda de La Tablada.

Las jóvenes que desaparecieron en La Matanza el viernes 19 de septiembre.

La búsqueda de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que están desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre en La Matanza, continúa mientras que sus familiares sostienen que los celulares siguen apagados. Ahora la Policía está detrás del rastro de una camioneta blanca a la que subieron las jóvenes, según una cámara de seguridad de la zona, mientras que se trabaja sobre la hipótesis de un rapto relacionado con la trata de personas.

Las chicas fueron vistas por última vez el viernes por la noche. Según Sabrina, madre de Morena, “salieron el viernes entre las 21.30 y las 22. Se juntaron en casa en el Monoblock 20, Escalera 25, Complejo 17 de Camino de Cintura y salieron rumbo a la YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano”, en la zona conocida como Rotonda de La Tablada. En ese preciso lugar los familiares están haciendo cortes en la avenida en protesta por la desaparición de las jóvenes y reclamando que se resuelva el caso.

La camioneta

La causa, que está a cargo de UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, avanza con la idea de saber los últimos movimientos de Verri, Del Castillo y Gutiérrez, dos de ellas, primas.

El fiscal Gastón Duplaá pidió el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Así, los detectives de la DDI de La Matanza vieron que las jóvenes subieron a una camioneta de color blanca. De acuerdo a sus últimas comunicaciones, lo hicieron de forma voluntaria.

A partir de esa pista, se realizó un seguimiento del vehículo -aunque no está confirmado que sea ese el involucrado- a través de las cámaras de vigilancia municipales. También, analizan los impactos de antena de sus teléfonos.

Trata de personas

Al mismo tiempo allegados a Brenda, Morena y Lara indicaron que las chicas frecuentaban un lugar específico sobre avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Flores, para desempeñarse como trabajadores sexuales. La madre de Morena Verri también contó a los medios que en la salida del viernes por la noche iban a encontrarse con alguien que les había prometido 300 dólares a cada una.

Por esa razón, la fiscalía solicitó a la Policía de la Ciudad imágenes de las cámaras ubicadas en la avenida General Paz y el trayecto hasta esa zona.

Duplaá pidió colaboración a Migraciones y otros organismos nacionales, como el Sistema Federal de Búsqueda (SIFEBU). Creen que podrían estar frente a un secuestro, incluso, a un potencial caso de trata de personas. (DIB)

