Crimen en la Riccheri: dos detenidos por matar a Nazareno Isern durante un robo

Dos sospechosos -un menor de 16 años y un joven de 23- fueron detenidos acusados de haber asesinado a Nazareno Tobías Isern, el chico de 21 años que murió de un disparo en la cabeza durante un intento de robo mientras circulaba en bicicleta junto a una amiga en la colectora de la autopista Riccheri , en Esteban Echeverría.

La causa quedó bajo la órbita del fuero de Responsabilidad Juvenil de Lomas de Zamora. La investigación estuvo a cargo de la DDI Lomas de Zamora y se desplegó a partir del testimonio de Kiara, la amiga que acompañaba a Nazareno y que presenció el ataque.

Según relató, los agresores “salieron de los pastizales”, intentaron robarles sin mediar palabra y, tras un breve forcejeo, uno de ellos le disparó a Isern cuando se resistió a entregar la bicicleta. No llegaron a robarles nada.

Según informaron fuentes policiales a la agencia DIB, el aporte de la testigo fue decisivo: su descripción física permitió la confección de identikits y la reconstrucción de la vía de escape. A partir de esa información, los investigadores realizaron un amplio rastrillaje entre montes y pastizales que bordean la autopista. Allí detectaron tejido cortado y senderos utilizados para huir.

También hallaron una billetera a 300 metros del lugar y un par de zapatillas a 500, elementos que reforzaron la hipótesis de que los autores actuaban con anterioridad en la zona.

Otra víctima de un robo

Paralelamente, el análisis territorial incluyó cámaras de la calle Huergo y sectores cercanos a la reserva natural. El registro fílmico coincidía con los identikits elaborados. Esa coincidencia se fortaleció gracias a la declaración de Candela, una joven que había sido asaltada en esa misma zona el 9 de noviembre. Ella reconoció a los mismos sospechosos como quienes le habían robado el celular días antes del crimen de Nazareno.

El seguimiento de ese teléfono robado se convirtió en un eje clave de la causa. En un allanamiento en Lomas de Zamora se secuestró el aparato y su tenedor admitió haberlo comprado a un tercero. Esa línea permitió identificar a quienes comercializaban los celulares robados y derivó en cuatro allanamientos de urgencia solicitados por el fiscal Fernando Semisa, titular de la UFI Nº 4 descentralizada de Esteban Echeverría.

Selfies con armas

Durante los operativos en los domicilios señalados fueron detenidos los dos sospechosos y se secuestraron cinco teléfonos celulares. En ellos se extrajeron selfies en las que ambos posaban con armas, entre ellas una pistola Glock que la víctima del robo previo reconoció de inmediato. Ese elemento fue determinante para consolidar la acusación.

Además del análisis de imágenes, se realizó un cruce de posicionamiento geográfico de antenas telefónicas del día del homicidio y del robo anterior. Ese trabajo permitió descartar el tráfico de la autopista y aislar movimientos compatibles con los sospechosos. La triangulación entre los datos tecnológicos, los testimonios y los elementos hallados en la zona terminó por cerrar el cerco sobre los aprehendidos.

Dos casos vinculados

El fiscal de Responsabilidad Juvenil Nº 2, Ignacio Colazo, dispuso la detención de ambos imputados bajo los cargos de robo agravado con arma cuya aptitud no fue acreditada, y homicidio agravado criminis causa, una figura que contempla matar para ocultar otro delito. También se suma el robo agravado sufrido por Candela, cuya declaración fue determinante para vincular los hechos.

En la tarde del 17 de noviembre, Nazareno salió con su amiga a recorrer en bicicleta cuando fue sorprendido por los agresores. En menos de un minuto, según relató Kiara, todo terminó en una escena trágica. Ahora, con los dos sospechosos detenidos y los principales elementos probatorios asegurados, la Justicia avanza para reconstruir en detalle cada paso de los jóvenes acusados de integrar un circuito de robos que derivó en el homicidio.