miércoles 10 de diciembre de 2025
10 de diciembre de 2025 - 20:23

Coronel Rosales: detenido acusado de abusar de su hija durante más de diez años

El hombre aprovechaba diversas circunstancias para tocar a su hija y someterla desde que esta tenía entre 8 y 18 años.

Por Agencia DIB
Detenido en Coronel Rosales por el abuso de su hija.

La Justicia ordenó la detención de un hombre acusado de abusar de su hija durante más de diez años en la localidad de Villa General Arias, partido de Coronel Rosales.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, que cita a la causa, entre el 12 de octubre de 2011 y el año 2022 el hombre aprovechaba diversas circunstancias en el domicilio que compartían y otros donde realizaba trabajos de albañilería para tocar a su hija en sus partes íntimas y someterla a diversas situaciones abusivas, desde que la niña tenía entre 8 y 18 años. Los abusos comenzaron con tocamientos y desde sus 14 hasta los 18 años fue accedida de manera carnal, en forma reiterada, sometida utilizando la fuerza física.

La denuncia fue realizada por la propia víctima en junio de 2022, en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Coronel Rosales. El acusado fue indagado, negó los hechos pero quedó imputado de abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambos doblemente agravados por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

