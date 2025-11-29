sábado 29 de noviembre de 2025
29 de noviembre de 2025 - 17:05

Conmoción y misterio en Cañuelas: hallan un cadáver con una máscara del "hombre araña"

El cuerpo estaba enavanzado estado de desomposición, a la vera de la Ruta 3camijno a Cañuelas. Creen que podría ser un jóven turco desaparecido hace un mes.

La documenbtación hallada con el cadáver pertenece a Efe Saravoglu.

La documenbtación hallada con el cadáver pertenece a Efe Saravoglu.

Redes sociales.

El cuerpo de un hombre fue encontrado en la vera de la ruta 3, camino a Cañuelas. En su ropa tenía documentación de un joven turco que estaba desaparecido hace un mes. También encontraron entre su ropa una máscara del Hombre Araña.

Más noticias
Los intendentes Salomón y Fassi junto a los senadores Maximiliano Abad y Wado De Pedro. 

Dos intendentes bonaerenses denuncian un freno a la creación de dos universidades
Romina Videla y Héctor Carrizo.

Condenan a perpetua por femicidio a un hombre que quemó la casa de su pareja en Melchor Romero en 2020

El cuerpo fue encontrado en la zona de la banquina del kilómetro 82,5 de la ruta nacional 3, camino a Cañuelas, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Personal que estaba a cargo del mantenimiento de la ruta lo halló cuando estaba cortando el pasto en el lugar.

¿Cómo estaba el caváver?

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, boca abajo, vestido con un buzo negro, jeans azules, zapatillas y una máscara roja del personaje del Hombre Araña, según información que publicaron portales locales y el diario Clarín.

De inmediato dieron aviso a la Policía Bonaerense y a la Fiscalía N° 2 de Cañuelas, a cargo de la fiscal Norma Pippo.

En el bolsillo encontraron documentación que pertenece a un joven identificado como Efe Saravoglu, de 24 años y origen turco, quien posee un pedido de paradero desde el 27 de octubre por parte de la Embajada de Turquía.

Aún no se estableció que el cuerpo encontrado sea del joven turco. Entre este sábado y domingo se realizará la operación de autopsia para identificarlo, saber cómo murió y si fue asesinado.

¿Quién era el jóven desaparecido?

Saravoglu mide aproximadamente 1,76 metros y tiene como señas características tres tatuajes: una serpiente en el brazo izquierdo, una ballena en el derecho y un gato con un cuchillo en la pierna izquierda, según el reporte de desaparición de la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad, que estuvo a cargo en un primer momento.

La desaparición del joven es investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 y por detectives de la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) del Ministerio de Seguridad Nacional.

Se están analizando las últimas comunicaciones del joven y las personas con las que tuvo contacto en su estadía en Argentina, como también identificar a su entorno.

En el lugar del hallazgo del cuerpo la Policía Científica de la Policía Bonaerense levantó pruebas que pueden ser de interés para la causa.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Dos intendentes bonaerenses denuncian un freno a la creación de dos universidades

Condenan a perpetua por femicidio a un hombre que quemó la casa de su pareja en Melchor Romero en 2020

Detienen a la chica de 16 años que mató a su novio a puñaladas

Moreno: detienen a tres policías por posibles torturas, vejaciones y abuso de autoridad en una comisaría

Preocupación en el norte bonaerense por el robo de ganado en las islas del Paraná

Cayó el "Clan Carabajal", una banda que robaba camionetas de alta gama

San Nicolás: condenaron a los jóvenes acusados por el doble crimen de la Costanera

Monte Hermoso: condenado a 18 años de cárcel por abusar de su hija seguirá en libertad

"¿Está vivo?": una adolescente de 16 años mató a su novio en Remedios de Escalada y huyó

Secuestran casi 34 millones de pesos en un operativo vial en la rotonda de Laprida

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger.

Milei prepara un nuevo ajuste del Estado: echarían al 10% de los empleados