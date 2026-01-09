Conmoción en Merlo: asesinaron a una joven de 21 años que intentó defender a su hermano

Los vecinos de Merlo , en el oeste del Gran Buenos Aires, permanecen conmocionados tras el brutal crimen de Morena Magali Medina , una joven de 21 años que fue asesinada de un disparo en el pecho cuando intentó proteger a su hermano en medio de una violenta pelea vecinal. Por el hecho hay dos jóvenes detenidos, acusados de homicidio y tentativa de homicidio .

El episodio ocurrió en la intersección de las calles San Martín y Colodero, en el barrio Matera. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el hermano de la joven, Axel Medina , se encontraba junto a un amigo cuando se cruzó con un grupo de jóvenes con los que había tenido un conflicto días atrás . La discusión escaló rápidamente y derivó en una pelea física.

A diferencia de enfrentamientos anteriores, en esta oportunidad los agresores sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar. Uno de los proyectiles impactó en el pie derecho de Axel Medina, quien cayó al suelo herido.

La escena fue advertida por Morena desde la ventana de su casa, ubicada a pocos metros del lugar. La joven salió corriendo para asistir a su hermano e intentar alejarlo del conflicto, pero al intervenir recibió un disparo en el tórax.

Ambos hermanos fueron trasladados de urgencia por familiares al Hospital Héroes de Malvinas. Mientras Axel Medina fue atendido por la herida y se encuentra fuera de peligro, Morena ingresó al quirófano en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, murió durante la intervención quirúrgica tras sufrir un paro cardíaco.

Marcha y detenidos

La muerte de Morena generó una profunda conmoción en el barrio, donde en las últimas horas vecinos realizaron una marcha para exigir justicia y reclamar que el crimen no quede impune.

En el marco de la investigación, personal de la Policía Científica, bajo la supervisión de la Fiscalía N° 1 de Morón, logró identificar a los presuntos autores del ataque. A partir de ello, el Juzgado de Garantías N° 6 de Morón libró tres órdenes de allanamiento que se concretaron en un domicilio ubicado en Perú al 100, en General Rodríguez.

Durante los procedimientos fueron detenidos Axel Romero (20) y Dylan Romero (18), hermanos y principales acusados del homicidio de Morena y de la tentativa de homicidio de su hermano. En el lugar se secuestraron siete municiones calibre .22, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho y el teléfono celular de uno de los sospechosos, elementos que serán sometidos a peritajes.

Los detenidos están imputados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambos agravados por el uso de arma de fuego.

Fuente: Agencia DIB