Conmoción en La Plata: murió un repartidor tras un choque con su moto

Un repartidor de Pedidos Ya murió en La Plata tras un choque con su moto y se investiga si el accidente se produjo al intentar escapar de un robo.

La muerte de un joven repartidor que en la madrugada del jueves falleció tras perder el control de su moto en pleno centro de La Plata generó conmoción en la ciudad. La víctima fue identificada como Agustín Nahuel Ferreyra , de 24 años, oriundo de Berisso , quien trabajaba para la aplicación Pedidos Ya .

Cayó una banda que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en varias ciudades

El siniestro ocurrió sobre la avenida 44 entre las calles 3 y 4, a escasos metros de Plaza Italia. Ferreyra circulaba en una moto Honda XR con patente radicada en Beriss o, llevaba casco y la mochila de repartos en la espalda. A pesar del fuerte impacto, los primeros informes indicaron que al momento del accidente no había otros vehículos involucrados.

Con el correr de las horas, sin embargo, surgieron testimonios que abrieron nuevas hipótesis. Un testigo relató que, antes del choque , escuchó un fuerte ruido y observó movimientos sospechosos en la zona, entre ellos la fuga de una moto negra y de una camioneta. Estas versiones reforzaron la posibilidad de que Ferreyra hubiera acelerado su moto para escapar de un intento de robo, lo que habría derivado en la maniobra fatal.

Fuentes policiales señalaron que el joven habría llevado mal colocado el casco, posiblemente por la dinámica de su trabajo, lo que pudo haber contribuido a la gravedad de las lesiones. Su madre, quien se presentó en el lugar pocas horas después del accidente, confirmó la identidad y reclamó justicia en medio de una escena de profundo dolor.

Protesta de repartidores en La Plata

Repartidores de La Plata que trabajan para las aplicaciones Rappi y Pedidos Ya se manifestaron en las calles del centro de la ciudad y movilizaron desde la Municipalidad hasta la Gobernación para reclamar medidas de seguridad y repudiar la muerte de Ferreyra.

Los repartidores aseguran que el accidente se produjo tras un intento de robo y que hay testigos que lo confirman.

Para la policía, la principal hipótesis es que el accidente se dio en el marco de "una carrera" entre dos motos que tuvo el desenlace fatal cuando uno de ellos perdió el control. Según esa versión, el otro motociclista se habría ido del lugar al ver la magnitud del incidente.

Se investiga cómo se produjo el choque

La investigación quedó en manos de la Comisaría Segunda de La Plata y la causa fue caratulada como “homicidio culposo”, bajo la órbita de la UFI N°14 a cargo de la fiscal Scarpino. La Justicia ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y aguarda el resultado de la autopsia para determinar con mayor precisión las circunstancias del hecho.

Los repartidores aseguran que a Agustín le desapareció el celular y buscan localizarlo. Por ese cruce de versiones entre la policía y los allegados a la víctima, las cámaras de seguridad podrían ser el elemento que esclarezca el hecho.

Las fuentes policiales, en cambio, indicaron que hasta el momento no hubo ningún testigo que hablara de un robo y que quien llamó al 911 sólo relató que vio el momento en que se produjo el choque fatal.