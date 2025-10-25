Condenan a un joven y a sus padres por matar, descuartizar y quemar en una parrilla a una vecina

Carlos Chiminelli, Agustín Chiminelli y Liliana Sánchez en el momento en el que fueron detenidos.

Agustín Chiminelli , el joven acusado de matar, descuartizar y quemar en una parrilla a su vecina Alejandra Abbondanza en septiembre de 2022 en Campana , fue condenado a prisión perpetua . Por el hecho también fueron condenados sus padres como partícipes del hecho y por encubrimiento.

La pena máxima fue determinada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana. En tanto, Liliana Sánchez , madre del joven, recibió una pena de 17 años de prisión por ser partícipe de los abusos y por encubrimiento del femicidio . Y Carlos Chiminelli , el padre, fue sentenciado a 18 años por los mismos delitos, sumado a la tenencia ilegal de un arma de fuego.

El abogado de la familia de Abbondanza, Hugo Tomei , señaló que “estamos conformes con que la Justicia encontró culpables a los tres, pero creemos que los padres deberían recibir la misma pena” . Agregó que todavía no se conocieron los fundamentos del tribunal para las condenas.

“El poder judicial se expresó y eso nos alivia, pero seguramente la querella va a apelar después de la lectura de fundamentos. La defensa seguro haga lo mismo”, subrayó.

abbondanza Alejandra Abbondanza, la víctima del femicidio.

16 de septiembre

De acuerdo con la fiscalía, el hecho sucedió “entre las 17.30 del 16 de septiembre de 2022 y las 8 del 17 de septiembre de 2022″. Una cámara de seguridad registró a la mujer cuando a la casa de su vecino Chiminelli.

“Creemos que él salió y pidió ayuda por una supuesta urgencia que pasaba dentro de la casa. Eso lo pensamos porque ella camina tranquila con el perro y antes de entrar al domicilio acelera sus pasos, lo que nos da a entender que iba a socorrer una emergencia”, relató Tomei

De nuevo según la fiscalía, “a las 18.23 arribó al lugar Carlos Rubén Chiminelli (padre del imputado) y a las 19.20 lo hizo Liliana Esther Sánchez (madre del imputado), quienes vivían allí, mientras Alejandra aún se hallaba con vida, presentando heridas de gravedad”.

En ese contexto, de acuerdo con la acusación, el grupo familiar realizó “diversas maniobras tendientes a eliminar los rastros del hecho, con el fin de ocultar el accionar desplegado por su hijo y procurar su impunidad”.

Alejandra recibió golpes en su cabeza con un elemento contundente, presumiblemente, una mancuerna de dos kilos, que le causaron la muerte. Después, la subieron a la terraza y colocaron partes del cuerpo en la parrilla. Y la quemaron.

“Pido perdón”

Acerca de la situación dentro del domicilio de los Chiminelli, el abogado manifestó: “Naturalizaron la violencia en esa casa”. No obstante, en la última audiencia los padres de Agustín manifestaron que “nunca supieron lo que pasaba” en el hogar.

Mientras que el principal acusado afirmó: “Quiero manifestar el dolor que tengo. Estuvo mal lo que hice. Quiero pedir perdón a la familia de Alejandra. Sé que es algo difícil, perdonar algo tan feo que pasó, pero estoy muy arrepentido de lo que hice, fue algo horrible”.