martes 27 de enero de 2026
27 de enero de 2026 - 10:36

Chivilcoy: madre e hijo murieron en otro mortal choque entre un auto y dos camiones en la Ruta 5

El choque sucedido en Chivilcoy se produjo horas después de otro similar, también en la Ruta 5, en el que fallecieron cuatro mujeres.

Por Agencia DIB
El choque en Chivilcoy dejó dos muertes más en la Ruta 5.

El choque en Chivilcoy dejó dos muertes más en la Ruta 5.

La Razón de Chivilcoy
Choque Chivilcoy rs
La Razón de Chivilcoy
Choque en Chivilcoy 2 rs
La Razón de Chivilcoy

En el kilómetro 147,500 de la Ruta Nacional 5, entre Chivilcoy y Gorostiaga, se produjo un grave accidente en la tarde del lunes que dejó dos muertos, una madre y su hijo. Un automóvil Volkswagen Fox en el que viajaba Camilo Cadena (22) y su madre, Lila Cadena Álvarez (61), ambos vecinos de Mercedes fue chocado por dos camiones.

Más noticias
Así quedó el automóvil tras el choque con el camión, sobre la Ruta 5, en Mercedes.

Tragedia en Mercedes: cuatro mujeres murieron en un choque entre un auto y un camión
caso bastian: los conductores que produjeron el accidente tenian alcohol en sangre

Caso Bastián: los conductores que produjeron el accidente tenían alcohol en sangre

Otras dos muertes en la Ruta 5

Choque Chivilcoy rs

Según los datos aportados por la Jefatura de la Policía Vial de Chivilcoy, el VW Fox impactó de manera lateral con un camión con acoplado conducido por Nahuel Esteban Fernández (38), con domicilio en la ciudad de Chivilcoy, quien resultó ileso.

El auto entró en trompo sobre el asfalto y fue chocado por otro camión cargado de chatarra, el que estaba al comando de Juan Manuel del Basto (50), domiciliado en la ciudad de Bragado, quien también resultó ileso.

Como consecuencia del choque, el camión con acoplado terminó en un campo sembrado de soja mientras que el camión con chatarra y el VW Fox quedaron entre la banquina y el asfalto, lo que obligó a cortar el tránsito en la Ruta 5. Lamentablemente cuando arribaron las ambulancias constataron que la madre y el hijo que viajaban en el auto habían fallecido.

Choque en Chivilcoy 2 rs

De acuerdo a la información de La Razón de Chivilcoy, el siniestro se produjo en un tramo de plena recta de la Ruta 5, vía que quedó totalmente cortada. El tránsito tuvo que ser desviado por caminos vecinales de tierra.

Este mortal accidente ocurrió pocas horas después de otro acontecido también en la Ruta 5, a la altura de Mercedes, y quedó el saldo de cuatro muertes, todas mujeres.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Tragedia en Mercedes: cuatro mujeres murieron en un choque entre un auto y un camión

Caso Bastián: los conductores que produjeron el accidente tenían alcohol en sangre

Mar del Plata: murió uno de los heridos que fue arrollado por un tren en la Ruta 2

Ola de robos en Pinamar: más de diez delitos en 72 horas

Zárate: mató al ex de su novia a tiros en una estación de servicio

Tragedia en Ostende: un hombre de 71 años mató a su hijo tras una pelea familiar

Mar del Plata: un tren arrolló a un auto en la Ruta 2 y dejó tres personas heridas

Cayó en Pilar una banda que cometía estafas desde la cárcel

Estela Díaz admitió que conocía versiones sobre los abusos en la Legislatura

Hallaron en el mar el cuerpo sin vida de un joven en la zona de Playa Bristol

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Adiós al ATP: cambia el sistema de calificaciones.

El Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984