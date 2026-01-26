lunes 26 de enero de 2026
Tragedia en Mercedes: cuatro mujeres murieron en un choque entre un auto y un camión

El siniestro ocurrió cuando el auto quiso incorporarse a la Ruta 5 y fue impactado por el transporte de carga. Las cuatro víctimas -dos de ellas menores de edad- venían de pasar el día en un parque acuático de Mercedes.

Por Agencia DIB
Así quedó el automóvil tras el choque con el camión, sobre la Ruta 5, en Mercedes.

Así quedó el automóvil tras el choque con el camión, sobre la Ruta 5, en Mercedes.

Semanario Protagonistas

Un terrible accidente ocurrió en la intersección de la Ruta 5 y el acceso Sur a la ciudad de Mercedes cuando un camión que se dirígía hacia Luján impactó de lleno contra un automóvil, ocasionando la muerte de cuatro de sus cinco ocupantes, todas mujeres.

Según el Semanario Protagonistas, el siniestro se produjo cuando un automóvil Ford Escort, conducido por Maximiliano Velázquez de 39 años, intentaba cruzar la Ruta 5 saliendo de la ciudad. En ese instante, el vehículo fue embestido en su lateral por un camión Fotón que circulaba en sentido Suipacha-Luján, al mando de Juan Manuel Valdez, de 30 años.

Una tragedia después de un día en el parque acuático

Como consecuencia de la violencia del impacto, fallecieron casi en el acto los acompañantes que viajaban en el Ford Escort, todos de la localidad de José C. Paz. Las víctimas fueron identificadas como Jaqueline Tonina (39 años), Abril Suárez (20) y dos niñas de 7 y 3 años de edad, todas hijas de Tonina, que venían de pasar el día en un parque acuático de Mercedes. Increíblemente, tanto el conductor del auto como el del camión resultaron ilesos.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3, bajo la tutela del doctor Juan Repetto, quien ha caratulado la causa como Cuádruple Homicidio Culposo y Lesiones.

Fuente: Agencia DIB

