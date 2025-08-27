miércoles 27 de agosto de 2025
27 de agosto de 2025 - 18:29

Cayó una banda que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en varias ciudades

Hubo allanamientos en La Plata, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, CABA, Rosario y Santa Rosa. Doce mujeres pudieron ser rescatadas.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Los cuatro detenidos en distintos allanamientos, llevados a cabo en varias ciudades. (Ministerio de Seguridad bonaerense)&nbsp;

La Policía de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas, llevó adelante un importante operativo que permitió desarticular una organización criminal dedicada a la explotación sexual y económica de mujeres en distintos puntos del país. En varios allanamientos, cuatro personas quedaron detenidas, al tiempo que doce mujeres mayores de edad, argentinas y extranjeras, lograron ser rescatadas. Las víctimas fueron asistidas por el Programa Nacional de Rescate y equipos interdisciplinarios.

Con intervención judicial, se llevaron a cabo 15 allanamientos simultáneos en las localidades de La Plata, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, CABA, Rosario (Santa Fe) y Santa Rosa (La Pampa).

De acuerdo al rol que cumplían en la organización, las personas fueron apresadas en distintas ciudades. Noelia Elizabeth Ávalos (42), sindicada jefa y financista de la banda delictiva, cumplía funciones en un call center en Berazategui; Carlos Molina (62), socio y regente de tres prostíbulos, cayó en La Pampa; Elizabeth Rodrigo (62), fotógrafa y encargada de logística, fue aprehendida en CABA; al igual que Noelia Macarena Lacuadra (29), desarrolladora web, encargada de los perfiles en sitios de escorts.

Según trascendió, la fotógrafa, es la madre de la modelo y exvedette Ayelén Paleo, quien actualmente se dedica a la venta de propiedades en el barrio porteño de Puerto Madero.

Engaño y explotación

La investigación, iniciada a fines de 2024, estableció que las víctimas eran captadas bajo engaños laborales, obligadas a producir material fotográfico y a publicar avisos en plataformas de ofrecimiento sexual, debiendo entregar hasta el 90% de sus ingresos a la organización, que además las trasladaba periódicamente entre distintas ciudades.

Los agentes incautaron más de 20 dispositivos electrónicos (computadoras, notebooks, celulares, discos externos), documentación, contratos de alquiler de departamentos utilizados como prostíbulos, dinero en efectivo, tanto dólares como euros, máquinas de contar dinero, lencería, preservativos y geles íntimos.

El operativo contó con la intervención de la UFI N°1 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, y de juzgados de distintas jurisdicciones. Las víctimas fueron contenidas y trasladadas a resguardo, mientras que los detenidos serán indagados en las próximas horas.

